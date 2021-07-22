紓困亂象多！「激勵、紓困」英文不一樣　韓國發的是災難救助金

記者張靖榕／綜合報導

台灣紓困已來到4.0版本，申請紓困以及符合資格與否的亂象多，以時事新聞介紹英、日、韓文的Podcast節目《宇宙人外信》，此次透過紓困亂象來介紹英外文報導常見的「激勵、紓困」等單字。

▲歡迎收聽《宇宙人外信》聽時事一次學習英、日、韓三種語言。

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一名區公所承辦人員告訴《宇宙人外信》，在紓困期間儘管遇到許多值得同情也符合紓困資格的案例，但不符資格仍堅持要求政府也應協助紓困的案例也很多，比例幾乎多達一半。

▲紓困旨在幫助工作收入及家庭生計受影響的民眾。（示意圖／記者季相儒攝）

例如一名退休軍人年領存款利息20萬元，但因為沒有收入，表示政府應該多少幫助一點；然而紓困其中一項條件就是「收入加存款」，每人每月生活費低於該地區2倍才能申請，因此只能再三向其解釋。

另一例則是銀行存款逾百萬的民眾，認為那是養老金不能動，且不想勞煩子女，因此政府擴大紓困應該不計存款，只計算收入就好，種種情況都令公務員作業負擔加大。

近年紓困案與政府加大投資的「激勵案」不只在台灣，全球多國都愈來愈常見，如去年3月COVID-19疫情在美國爆發，聯邦政府多次祭出天價激勵法案，這時英文報導標題就會以「stimulus bill」稱之，stimulus中文意為刺激、激勵，bill則是法案的意思。另外便是紓困法案，紓困便是讓人民生活壓力稍微鬆綁、緩解，能夠對應到英文的relief，單字同時也有「鬆一口氣」的意思，因此紓困案就稱為「relief bill」。

日文的紓困漢字是給付金，發音則為Kyuufukin，韓文的紓困金概念則和台灣有些不同。台灣的急難救助金和紓困金不屬同一分類，韓文則是以災難救助金「재난지원금（jaenanjiwongeum）」來描述韓國的紓困金。

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