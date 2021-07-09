一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

▲一款薄荷巧克力勾起許多人的回憶。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

有很多七、八年級生小時候吃的糖果，可能不是現在小朋友的最愛，但經典的味道，仍然可以帶許多人回到童年。就有一位女網友在臉書《爆廢公社公開版》發文，說她這兩天去超市，偶然看到一款巧克力，覺得很懷念就買回家吃，「吃下去的時候，有種回到童年的感覺」，貼文瞬間引發共鳴。

這位女網友貼出一張照片，只見她買的是一款綠色包裝的巧克力，外袋上除了有「Andes」字樣，還印著山的圖案，一旁還有3片巧克力的圖片，每一小片都有獨立包裝。原PO就在文中笑說，因為很懷念這款安迪士巧克力，她就買回家吃，瞬間有種回到童年的感覺，「#有誰也是懷念這個巧克力嗎？」

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貼文一出，吸引超過8千人按讚，許多網友超有共鳴，「我小時候好愛」、「以前吃這個都會學賭神」、「以前超愛，還要冰在冰箱在吃」、「超懷念的巧克力～這巧克力很有大家的故事啊」、「我超愛，小時候都放冷凍庫，放學回來拿一個出來吃，超幸福的」、「以前很喜歡帶那個去分給同學一起吃。」

還有人一邊懷念著，一邊就流下時代的眼淚了，「小時候這個是奢侈品」、「但我更懷念10年前的價錢」、「唸書的時候好愛吃。老了反而不愛了」、「以前覺得很貴，同學買這個都覺得他們超有錢」、「小時候喜歡巧克力夾薄荷，長大後喜歡薄荷夾巧克力，味道不變，價錢變貴了，所以長大後也不敢買來吃了。」

據悉，Andes（安迪士）巧克力是由美國糖果製造商Tootsie Roll Industries研發，早在1950年就推出，已經有超過70年的歷史。口味的部分，最經典的莫過於深綠色包裝的單層薄荷巧克力，和淡綠色包裝的雙層薄荷巧克力，另外還有櫻桃（正紅色包裝）、碎粒薄荷（暗紅色包裝）、太妃糖（深橘色包裝）等口味。