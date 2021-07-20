　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「擄人勒贖」規格偵辦張淑晶　揭發惡房東全靠這對檢警拍檔

▲張淑晶。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

▲早在媒體曝光前，惡房東張淑晶就被檢警以「擄人勒贖」專案規格偵辦。（圖／資料照）

記者陳豐德／新北報導

最出名「惡房東」張淑晶坑殺78名房客，遭起訴判刑，但早在媒體曝光前4個月，時任新北地檢署主任檢察官林宏松發現張淑晶分別告了4名房客偽造文書，他起疑進系統查詢，赫然發現張淑晶已告過近30人，被害房客大多賠錢和解，檢警才與刑事局合作以「擄人勒贖專案規格」來偵辦此案；檢察官與警官李泱輯在Podcast節目《我在案發現場》中揭露，當時偵辦最困難的就是找被害者出來提告，「一定要找仇恨值最高的，再來還要用激將法挑起他的情緒！」目的就是要阻止更多人受害。

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》檢警偵辦張淑晶坑殺房客案內幕。

主任檢察官林宏松一個月得審閱600多個案件，2014年10月間，他卻發現底下4個檢察官都在偵辦房客偽造文書案，告的房東都是張淑晶，讓林宏松起了興趣將案件抽出細細審閱；發現這些房客之所以挨告，都因他們在合約的「連帶保證人」一欄親筆寫上家人、親友的姓名及電話，而被告卻異口同聲稱「是張淑晶要我寫的，當初說只是緊急聯絡用，沒想到之後要拿這來告我！」

林宏松起先還以為真的是張淑晶太倒楣，但進電腦系統查詢，發現張淑晶已經告過近30名房客，房客都賠錢和解換取不起訴，他認為這有設局坑殺、誣告房客的可能性，因此分案開始調查，由於這類案件沒有績效又費時，林宏松只好找上曾共同偵破「汐止密室母女雙屍命案」的刑事局反綁架專責隊隊長李泱輯求助，李泱輯笑稱「這可能是刑事局創局以來，以最大規模來辦誣告案」

由於這些被害人有些與張淑晶和解已久，大多不願意再出面作證，「實現司法正義那是痛苦的過程，沒有不用成本的正義，那是騙人的！」李泱輯為求時效，請警方找上仇恨值最高、還在訴訟中的房客，不得已還使出激將法，才終於有房客肯出面作證。

▼惡房東張淑晶至今官司不停，還與記者玩起躲貓貓。（圖／資料照）

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

「根本是把檢警當討債工具！」李泱輯回想被害人中有一位是年輕、貧苦的臨時工，因為意外手掌甚至斷掉，他也是被張淑晶興訟且起訴的房客之一，警方找上門時他被生活壓得喘不過氣，不敢請假去作證而少去1天1200元工資；想到張淑晶竟然欺負這些社會弱勢的人，李泱輯氣得自掏腰包貼補工資，臨時工才終於放心願意來製作筆錄。

不料在媒體披露張淑晶的惡行後，她竟然接連上電視節目與房客面對面互嗆，讓檢警心想「這國家沒有法治了嗎？」決定提前行動，2015年3月將張淑晶依恐嚇取財、詐欺、偽造文書罪嫌將她拘提到案，被害人也組成自救會，由於被害人數眾多檢方分2波起訴張淑晶，一審判張淑晶8年2月徒刑，二審改判8年6月，全案仍可上訴。

林宏松、李泱輯共同在真實犯罪類Podcast節目《我在案發現場》中回顧偵辦張淑晶案秘辛，他們至今百思不解張淑晶為何要坑殺房客，依照計算她興訟所得約一百多萬，李泱輯說「以她所付出的心力這並不算豐厚，但她好像以坑人跟找人吵架為樂」；而讓檢警大開眼界的是，有名房客竟然只因匯了3千元訂金沒簽約就被告，張淑晶還說…… 

 【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
Apple Podcast
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google Podcast

【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】

►密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫「可教化」判無期

►案發現場／中山之狼至今未伏法！性侵劫殺夜歸女　怕嬰靈孕婦才倖存

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

ET快訊
「不戴口罩日子回不去」　陳其邁週五公布高雄微解封措施
青少年打不到！郭董、台積電BNT疫苗　食藥署曝一關鍵
收到疫苗簡訊了！她一看預約序號「後6碼」崩潰：賣鬧啊啦
健身教練染疫跑5旅館！他曝「特殊交友圈確診多」：避免危險社交
快訊／雨勢增強！7縣市豪大雨特報　「豪雨彈」狂襲2縣市
露肩打AZ！她遭接種人員比手勢狂問「可以插妳嗎」
高端新冠疫苗要做1年市場監測　陳時中：出問題馬上取消EUA
中華奧會東奧招標書曝光　「11位商務艙、其餘皆經濟艙」
快訊／威秀確診者一週5天趴趴走　北市2家百貨公司急閉館消毒
北市726解封？　柯文哲提新建議「不是1、2、3就不管」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錢櫃大火6死97傷！任林森店消防管理人　練台生：被起訴後才知道

鞋墊放魚哥抓到了！變態男愛聽女人尖叫　她一腳踩爆血肉模糊

台南「人蛇船」染疫7→6！PCR二採1轉陰　驗基因定序追是否Delta

康和證爆經營權爭戰！獨董黃添昌被冒名變抓耙仔　警局提告清白

「擄人勒贖」規格偵辦張淑晶　揭發惡房東全靠這對檢警拍檔

打過兩劑輝瑞！他法國抵台拒住防疫旅館　鬧上法院結果曝

婆媳積怨「1打3」氣吞藥輕生　帥警自曝家庭「我比你更慘」救命

國道自撞雙胞胎兄目擊弟噴飛亡　母淚抱哥強忍「手心手背」椎心痛

噁男躲北捷地下街女廁襲胸　專挑弱女子下手辯無法控制性慾

回收婦廢紙箱內清出11紅包　驚呆PO網「暗碼」比對尋失主

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

出事！貓單獨在家誤觸電器開關　「2分鐘冒煙起火」整面牆黑掉...

錢櫃大火6死97傷！任林森店消防管理人　練台生：被起訴後才知道

鞋墊放魚哥抓到了！變態男愛聽女人尖叫　她一腳踩爆血肉模糊

台南「人蛇船」染疫7→6！PCR二採1轉陰　驗基因定序追是否Delta

康和證爆經營權爭戰！獨董黃添昌被冒名變抓耙仔　警局提告清白

「擄人勒贖」規格偵辦張淑晶　揭發惡房東全靠這對檢警拍檔

打過兩劑輝瑞！他法國抵台拒住防疫旅館　鬧上法院結果曝

婆媳積怨「1打3」氣吞藥輕生　帥警自曝家庭「我比你更慘」救命

國道自撞雙胞胎兄目擊弟噴飛亡　母淚抱哥強忍「手心手背」椎心痛

噁男躲北捷地下街女廁襲胸　專挑弱女子下手辯無法控制性慾

回收婦廢紙箱內清出11紅包　驚呆PO網「暗碼」比對尋失主

昆明「雲豹突擊隊」蛙人訓練畫面曝光　10人小隊組水下反恐生力軍

東奧隨行官員下榻飯店「專為台灣人設計」　客房最大18坪都有廚房

錢櫃大火6死97傷！任林森店消防管理人　練台生：被起訴後才知道

姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

陳珮騏「最想打高端」仍預約AZ…喊話：別囉囉嗦嗦，排到就打！

一推出就完銷！鹿港透天「有價無厝」　逾半交易破千萬

黑貓闖進家當「冷氣小偷」爽納涼　屁屁放室外他傻：哪有吹一半的

貿協DigitalGo數位加值行銷報名首日　指標大廠熱烈參與

管碧玲批南投疫苗剩餘率40%　林明溱斥：她是民進黨養的狗

公園跑步被酸胖！　卡蜜拉「大方秀凸肚」反嗆：誰會隨時縮小腹

社會熱門新聞

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

高雄女疑觸電畫面曝　葉克膜搶救中

國道5車連環撞！駕駛弟弟身亡

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

高雄午後雷雨猛炸　仁武出現「黃泥河」

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

26屁孩群聚挨罰252萬！創最高裁罰紀錄

老婆貼身衣褲有「壞壞分泌物」！他列10大偷吃事蹟心碎

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

更多熱門

相關新聞

《無法抗拒的他》超寫實！渣男7大特點現形

《無法抗拒的他》超寫實！渣男7大特點現形

韓劇《無法抗拒的他》近來討論度破表，各種19禁互動讓人看得血脈賁張，劇中男主享受曖昧、到處留情，讓人暈船的撩妹大法，令不少妹子相當有感，直呼根本神還原現實中的渣男阿！

舔腳長膿出血！狗狗好習慣趕走趾間炎

舔腳長膿出血！狗狗好習慣趕走趾間炎

當街擄人！勇母追車「神力一扯」救兒

當街擄人！勇母追車「神力一扯」救兒

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫判無期

密室3屍！直播悶殺妻女討好小三　冷血夫判無期

投顧老闆夫婦遭擄　欠債千萬住處地下室6煞強押

投顧老闆夫婦遭擄　欠債千萬住處地下室6煞強押

關鍵字：

張淑晶李泱輯林宏松擄人偽造文書誣告podcast我在案發現場

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面