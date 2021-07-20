「擄人勒贖」規格偵辦張淑晶　揭發惡房東全靠這對檢警拍檔

▲早在媒體曝光前，惡房東張淑晶就被檢警以「擄人勒贖」專案規格偵辦。（圖／資料照）



記者陳豐德／新北報導

最出名「惡房東」張淑晶坑殺78名房客，遭起訴判刑，但早在媒體曝光前4個月，時任新北地檢署主任檢察官林宏松發現張淑晶分別告了4名房客偽造文書，他起疑進系統查詢，赫然發現張淑晶已告過近30人，被害房客大多賠錢和解，檢警才與刑事局合作以「擄人勒贖專案規格」來偵辦此案；檢察官與警官李泱輯在Podcast節目《我在案發現場》中揭露，當時偵辦最困難的就是找被害者出來提告，「一定要找仇恨值最高的，再來還要用激將法挑起他的情緒！」目的就是要阻止更多人受害。

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》檢警偵辦張淑晶坑殺房客案內幕。

主任檢察官林宏松一個月得審閱600多個案件，2014年10月間，他卻發現底下4個檢察官都在偵辦房客偽造文書案，告的房東都是張淑晶，讓林宏松起了興趣將案件抽出細細審閱；發現這些房客之所以挨告，都因他們在合約的「連帶保證人」一欄親筆寫上家人、親友的姓名及電話，而被告卻異口同聲稱「是張淑晶要我寫的，當初說只是緊急聯絡用，沒想到之後要拿這來告我！」

林宏松起先還以為真的是張淑晶太倒楣，但進電腦系統查詢，發現張淑晶已經告過近30名房客，房客都賠錢和解換取不起訴，他認為這有設局坑殺、誣告房客的可能性，因此分案開始調查，由於這類案件沒有績效又費時，林宏松只好找上曾共同偵破「汐止密室母女雙屍命案」的刑事局反綁架專責隊隊長李泱輯求助，李泱輯笑稱「這可能是刑事局創局以來，以最大規模來辦誣告案」。

由於這些被害人有些與張淑晶和解已久，大多不願意再出面作證，「實現司法正義那是痛苦的過程，沒有不用成本的正義，那是騙人的！」李泱輯為求時效，請警方找上仇恨值最高、還在訴訟中的房客，不得已還使出激將法，才終於有房客肯出面作證。

▼惡房東張淑晶至今官司不停，還與記者玩起躲貓貓。（圖／資料照）



「根本是把檢警當討債工具！」李泱輯回想被害人中有一位是年輕、貧苦的臨時工，因為意外手掌甚至斷掉，他也是被張淑晶興訟且起訴的房客之一，警方找上門時他被生活壓得喘不過氣，不敢請假去作證而少去1天1200元工資；想到張淑晶竟然欺負這些社會弱勢的人，李泱輯氣得自掏腰包貼補工資，臨時工才終於放心願意來製作筆錄。

不料在媒體披露張淑晶的惡行後，她竟然接連上電視節目與房客面對面互嗆，讓檢警心想「這國家沒有法治了嗎？」決定提前行動，2015年3月將張淑晶依恐嚇取財、詐欺、偽造文書罪嫌將她拘提到案，被害人也組成自救會，由於被害人數眾多檢方分2波起訴張淑晶，一審判張淑晶8年2月徒刑，二審改判8年6月，全案仍可上訴。

林宏松、李泱輯共同在真實犯罪類Podcast節目《我在案發現場》中回顧偵辦張淑晶案秘辛，他們至今百思不解張淑晶為何要坑殺房客，依照計算她興訟所得約一百多萬，李泱輯說「以她所付出的心力這並不算豐厚，但她好像以坑人跟找人吵架為樂」；而讓檢警大開眼界的是，有名房客竟然只因匯了3千元訂金沒簽約就被告，張淑晶還說……

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