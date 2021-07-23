外送搭電梯老遇靈異事件！美國人說是超自然　日本則說：心靈現象

記者張靖榕／綜合報導

外送員近年在全民三餐加宵夜中已扮演很重要的角色，接單將餐點送往各處的外送員也因此遇到許多光怪陸離的事，其中又有不少靈異事件和電梯有關。從討論時事新聞並介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，最新一集將從靈異事件分享單字。

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日前一則外送員靈異事件故事在網路上引起討論，一名外送員晚上接到單，備註上頭特地寫「送到7樓」，但當他在夜色之中抵達大樓，搭乘電梯抵達7樓後，卻沒看見半個人。於是他打電話給客人，但對方卻說已經在門外等，沒有看到他，頓了一會後客人才驚喊，「你該不會在7樓吧？快下來！」

▲電梯靈異事件多，不少外送員都分享曾經送餐時的詭異經歷。（圖／pixabay）

外送員搭乘電梯下到6樓時，看接單狀態中的備註欄，此時「送到7樓」4個字卻已經消失了。客人告訴他，這種事已經不是第一次發生，之前好幾個外送員也莫名其妙送到7樓，而7樓現在整層根本都沒住人。當時留言一片「好恐怖」、「整層沒人真的會嚇死」、「所以備註到底誰寫的？」

知名的靈異地點「錦新大樓」也有許多流傳已久的鬼故事，《宇宙人外信》本集中也分享外送員送餐到錦新大樓的靈異故事。

節目中提到英語人士在形容這類事件時，會以「超自然」稱之，如paranormal或supernatural，事件的英文則是event，而一件「靈異事件」就是「supernatural event」或「paranormal event」。

鬼片和靈異故事發達的日本，在講述靈異事件時，漢字是「心靈」，但並非指「小小心靈深受創傷」的心靈，而是指「靈異」，就是「心霊現象（Shinrei genshou）」。詳細的故事內容和英、日、韓文發音，都可以上各大podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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