提台灣問題在內兩份清單　陸：要求美國糾正錯誤對華政策及言行

▲大陸副外長謝鋒與美國常務副卿雪蔓於天津會談。（圖／翻攝微博玉淵譚天，下同）

記者魏有德／綜合報導

中美天津會談今（26）日舉行，大陸外交副部長謝鋒在會談中向美國提出兩份清單，一份是要求美國糾正其錯誤對華政策和言行的清單，另一份則是大陸關切的重點個案清單。謝鋒強調，中方重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿，「要求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗。」

天津會談結束後，謝鋒在會後吹風會上表示，中國向美國提出的兩份清單中，在糾錯清單部分，中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制，撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，停止滋擾中國留學生，停止打壓孔子學院，撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」，撤銷對孟晚舟的引渡等。

至於重點個案清單則包括，中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇，美不法分子滋擾、衝撞我駐美使領館，美國國內仇亞、反華情緒滋長，中國公民遭暴力襲擊等個案。謝鋒除代表中國向美國表達嚴重關切，還要求美方盡快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

謝鋒表示，會談中除闡述北京對中美關係的原則立場，敦促美方改變極其錯誤的對華認知和極其危險的對華政策，中方還重點就美方在新冠病毒溯源、台灣、涉疆、涉港、南海等問題上的錯誤言行向美方再次表達強烈不滿，要求美方立即停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止踩紅線和玩火挑釁，停止打著價值觀幌子搞集團對抗，「我們敦促美方，千萬不要低估14億中國人民維護國家主權、安全和發展利益的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

