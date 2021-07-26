中美天津會談展開　陸副外長：美國一些人把中國當「假想敵」

▲中美天津會談。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美天津會談26日上午展開，美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將與大陸外交部副部長謝鋒會談，並與大陸國務委員兼外交部長王毅會談。會議開場，謝鋒就表示，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」。

▼美國副國務卿雪蔓。（圖／達志影像／美聯社）



根據《央視新聞》報導，謝鋒指出，一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時提到所謂「珍珠港時刻」和「斯普特尼克時刻」，一些專家學者明言，美方是在把中國比喻成二戰時的日本，冷戰時的蘇聯，想通過樹立中國這個「假想敵」，重新點燃國家目標感，通過妖魔化中國轉移美民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國內深層次結構性矛盾「甩鍋」到中國身上。

謝鋒強調，美全政府全社會動員全方位遏制中國，似乎只要遏制住中國的發展，美內外難題就能迎刃而解，美國將重新變得偉大，美國治下的霸權就可以延續，「美方動輒拿中方說事，好像不扯上中國，都不會說話做事了。我們敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。」

▼大陸外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝大陸外交部）

