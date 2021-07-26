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中美外交高層官員天津會談　解放軍27日南海連續3天軍演

▲▼美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將訪問中國。（圖／路透）

▲美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在天津與大陸外交部副部長謝鋒會談。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今（26）日與大陸外交部副部長謝鋒會談，隨後與大陸國務委員兼外交部長王毅會面。外界預估，中美雙方會談將就競爭、合作、衝突及人權問題進行討論，同時為雙方元首互訪交換意見。就在會談進行之際，解放軍也宣布將於27日在南海進行爲期3天的軍事演練。

▲解放軍27日起在南海進行3天軍演。（圖／翻攝大陸海事局官網）

▲解放軍27日起在南海進行3天軍演。（圖／翻攝大陸海事局官網）

《廣東海事局》公告，粵航警157/21，南海，7月27日1800時至29日2200時，以下四點連線海域內進行軍事訓練：
（1）21-08N 113-10E，（2）21-08N 113-40E，（3）20-38N 113-40E，（4）20-38N 113-10E。過往船舶在該海域外5海里以外通過。

謝鋒在與美國常務副卿雪蔓會談一開場便表明，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」，「通過妖魔化中國轉移美民眾對國內政治、經濟、社會的不滿，把美國內深層次結構性矛盾甩鍋到中國身上。」

謝鋒一上陣變砲火猛烈，他強調，美國動輒拿中國說事，「扯不上中國，都不會說話做事了。我們敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策。」

此前，美國官方在雪蔓前往天津會談前，連續拋出繼續「從實力地位出發」與中國對話；中美關係要有「護欄」，使競爭不會發展為衝突等。此舉引起大陸外交部不滿，包括外交部長王毅及發言人趙立堅先後對此發表強硬態度評論，使這次中美高層外交官員會談埋下不少變數。

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