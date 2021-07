台灣「美而美」早餐進軍加州！大冰奶價格曝光　網驚：至少高5倍

記者張方瑀/綜合報導

早餐店的火腿蛋跟大冰奶,肯定許多在異鄉的遊子們最想念的食物之一,而台灣知名連鎖早餐店「美而美」在美國加州開設第一間分店,儘管一杯奶茶要價4美元(約台幣113元),還是吸引許多民眾前往購買。

▲台灣美而美進軍加州。(圖/翻攝自Facebook/Cafe Mei 美而美)



美而美在加州舊金山灣區東南部的佛利蒙(Fremont)開設第一間分店,並從22日起試營運三天,而從官方粉專公布的菜單可以看到,餐點的價格落在3.5美元至9美元(約台幣99元至255元)不等,熟悉的火腿蛋是4.5美元(約台幣127元)、黑胡椒鐵板麵9美元,也推出特別的芋泥肉鬆三明治,一個的價錢是7.5美元(約台幣212元),至於單點冰奶茶一杯則是4美元。

The legendary #Taiwanese breakfast chain #美而美 opens its first store in Northern California. The price is 5 times higher than it is in Taiwan but totally worth it……. pic.twitter.com/f6lMaFlVDk