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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

唐慧琳曾為錄影從醫院偷溜　議員：若說愛國家誰能比得上她？

▲▼ 新北市議員候選人唐慧琳出席, 新希望聯盟成軍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲新北市議員唐慧琳。（圖／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

國民黨新北市議員唐慧琳去年罹患胰臟癌三期，25日凌晨辭世，享年49歲。消息傳出後，許多曾與她共事過的藍營民代同聲哀悼，台北市議員李明賢就表示，曾與唐慧琳同台錄影，看見她手上戴著醫院手環，才知道對方是從醫院偷溜出來的，「若說愛國家、愛國民黨，誰能比得上慧琳？」

李明賢26日在臉書發文指出，2020大選投票前一晚和唐慧琳一起上中天節目，「看著她手上掛著醫院住院手條，我連忙追問，一旁慧琳居然不經意說自己是從從醫院偷溜出來的。」錄影廣告空檔，主治醫生看到唐慧琳上電視直播還打來罵人，要她趕快回醫院，「那一刻，我們才知道慧琳生重病，而且抱病也要替國民黨發聲講話。」

對於唐慧琳離世，新北市長侯友宜提到，生病期間曾和唐慧琳通過幾次電話，也探望過她，為她加油打氣，知道她很樂觀、積極的與病魔奮戰，期待她早日康復，一起回來為市民朋友們打拚，「雖然結果讓人遺憾，但慧琳現在不痛了。一路好走。友宜會永遠記得妳俠氣的身影。」

國民黨表示，唐議員去年診斷罹癌後，努力對抗病痛之際，更持續不懈地對抗社會不公義，直至最後一刻仍心繫社會大眾。日前亦抱病參加反萊豬遊行活動，為社會爭取公平正義的身影、俠女形象將令大眾永遠感念，國民黨對於失去正直的戰將、夥伴感到萬分不捨，將協助家屬治喪事宜，同時也盼家屬節哀。

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