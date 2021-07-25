快訊／9月開學怎麼辦？　新北市府：以實體授課為原則

記者杜冠霖／新北報導

新冠疫情趨緩，對於9月學生開學，新北教育局長張明文表示，教育局已經訂定了開學防疫計畫草案，考慮到開學後教職員工都已經施打疫苗，會以實體授課為主。

台北市長柯文哲日前推出「線上線下混合教學」，以國小一、二年級與國三和高三實體上課，其他年級實體與遠距教學同步為原則。對此，新北教育局長張明文表示，教育局已經訂定了開學防疫計畫草案，目前徵詢各界意見中，會在9月開學前公告，「考慮到開學以後教職員工都已經施打疫苗，新北市在落實防疫的前題下，還是以實體授課為原則。」

張明文表示，目前暑假活動還是以線上辦理為原則，至於開學不分，因為新北包含都市、偏鄉各種多元型態的學校，必須考量到防疫專業以及教學專業，按照不同學校提供多元模式，如實體授課、分流授課、線上授課等等。

新北市26至28號將開放國高中職教職員工施打疫苗，人數約1萬8000人，對此，張明文指出，考慮到開學以後教職員工都已經施打疫苗，「新北市在落實防疫的前題下，還是以實體授課為原則，也會滾動式修正。」

侯友宜指出，7月26到28號將開放國高中老師接種疫苗，並分4個專案施打，外縣市教職員工也可返鄉於新北市登記接種疫苗，人數預估1萬8000人。

指揮中心表示，今日新增之12例本土病例(其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月24日。

確診個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市5例；其中10例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月23日累計公布14,336位確診個案中，已有12,555人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

▼侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

