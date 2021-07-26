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嘉市美容美髮喜迎解封　實聯制加上體溫量測採預約制

▲美髮美容業者自律做好防疫可以恢復營業 。（圖／嘉義市政府提供）

▲美髮美容業者自律做好防疫，希望可以提前恢復營業 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心宣布即將三級解封，嘉義市美體、護膚SPA等行業，表示將遵循防疫指引繼續營業的其他美容美髮業者，格外珍惜可以營業的機會與幸福，嘉義市理燙髮美容職業工會特別發起「安心消費、安心服務」的防疫運動，宣導店家確實做好防疫工作，避免成為防疫的破口。

▲美髮美容業者自律做好防疫可以恢復營業 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市理燙髮美容職業工會理事長林慶松表示，依照嘉義市政府做出的防疫8大指引：實聯制、體溫量測、手部消毒、採預約制，減少等候時間、從業人員全程配戴口罩，並加戴個人防護裝備、座位及候位區採梅花座間隔，並須規劃出入動線與人流總量管制、應定期清潔場所及美容美髮器具，使用過之毛巾、圍巾須消毒，方可再次使用、營業場所禁止提供餐飲等，每周皆由工會幹部主動組成宣導小組，持續對會員宣導，請業者珍惜可以開業的機會，防疫工作務必做到滴水不漏。

▲美髮美容業者自律做好防疫可以恢復營業 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處對於業者自律發起落實防疫宣導工作感到安心，可以營業的美容美髮業者需要更嚴謹對待防疫作業，才能杜絕病毒傳播。

▲美髮美容業者自律做好防疫可以恢復營業 。（圖／嘉義市政府提供）

國際疫情仍然嚴峻，Delta病毒肆虐，嘉義市勇媽市長黃敏惠再度呼籲所有民眾及業者，必須謙卑面對病毒的威脅，也要嚴謹的落實所有防疫作為，並且務必要登錄預約皆種疫苗，才能全民共同度過難關，恢復正常生活。

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