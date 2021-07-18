嘉義市旅宿業防疫補助僅75%　補助8月31日截止

▲嘉義市政府補助旅宿業者防疫整備 截至7月15日申請率達75% 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

自5月19日全台升級三級警戒迄今，旅宿業者首當其衝，對觀光產業發展影響甚鉅。為讓業者能更有效率且持續進行防疫清潔、消毒整備業務，嘉義市政府補助旅宿業者購置防疫物資、加強行動措施（如實聯名制、清潔消毒等）及防疫相關設備等費用支出，截至7月15日止已有57家旅宿業者提出申請，申請比例達到75%。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，「嘉義市政府因應旅宿業防疫整備補助要點」是針對本市110年5月19日前取得登記證且仍營業中（不含歇業及暫停營業）的旅宿業，補助一次性定額防疫整備經費，依房間數分為1至30間、31至60間、61至90間、91間以上等共4個級距，分別補助2萬元、4萬元、6萬元及8萬元不等；另防疫旅宿亦依上開4級距分類，再額外補助一次，目的是與業者共同合作落實相關防疫清潔、消毒及檢查措施，這波補助符合資格的業者家數共有76家，截至7月15日止，已有57家業者提出申請，申請比率違75%。

張婉芬進一步表示，這波補助到110年8月31日就截止，呼籲尚未提出申請的業者盡快提出申請，市府一定會跟業者一起面對新冠肺炎疫情的考驗，希望在疫情過後共同創造旅遊新高峰。

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