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嘉義市美術館、博物館及文化藝廊採預約　圖書館每場上限50名

▲嘉美館及嘉博館預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉美館及嘉博館採預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應7月27日疫情警戒調降二級，提供民眾在安全情況下，適度使用嘉義市各藝文場館；文化局表示，在維持場館內社交距離及加強清消考量，美術館、博物館及文化藝廊仍採預約優先，預約未滿時，開放現場入場；圖書館開放民眾入館，每場次上限50名；音樂廳採間隔座，上限426名。

▲嘉美館及嘉博館預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）
文化局指出，配合中央疫情指揮中心7月27日二級調降及文化部相關指引，各場館仍需量體溫、全程戴口罩及實聯制，在維護民眾安全使用藝文場館的前提，室內仍採分時分流、管制入場人數及加強清消。戶外在250人以上活動，則必須提出申請，並送管制計畫辦理。

▲嘉美館及嘉博館預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）
美術館及博物館仍以二小時為一時段，開放最多100人入場，預約者優先，並開放20人以下小團體預約，若參觀人數未達上限，接續開放現場登記入場。文化藝廊(文化局三、四樓)則開放最多40人入場。

▲嘉美館及嘉博館預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）

轄內包括市圖、黃賓及世賢三處圖書館，除周一休館外，開放上、下午(9:00-12:00、13:30-16:30)二時段，開放最高50人入館，不採預約制，僅提供借還書服務。館內期刊閱報區、資訊檢索區、民眾自修室、視聽室影片觀賞區室仍不開放使用。中午及傍晚落實館內清消，不開放民眾停留。另受民眾喜愛的預約取書得來速窗口，仍繼續提供服務，讓民眾上網預約、方便取書。

▲嘉美館及嘉博館預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）
另文化局一樓演講廳及二樓一般閱覽室，考量動線管制因素，暫不開放。音樂廳部分，表演團體與觀眾分別由不同通道入廳，台上下間保持三公尺距離，觀眾區採間隔座，最多開放426名(另保留10名工作人員)，加強廁所等公共區域清消工作。

▲嘉美館及嘉博館預約優先 圖書館最高50名入館。（圖／嘉義市政府提供）

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