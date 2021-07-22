快訊／雲林縣發布鬆綁日防疫配套　開放餐廳內用、幼兒園開課

▲因應中央可望宣布防疫適度鬆綁，雲林縣政府召開會議研商相關開放措施，縣長張麗善表示，針對公共場域、室內外場所、餐廳等預先訂定27日(鬆綁日)起的防疫配套。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內防疫三級警戒預計持續到7月26日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(22)日直言「現在朝降級方向努力」。因應中央可望宣布防疫適度鬆綁，雲林縣政府召開會議研商相關開放措施，縣長張麗善表示，針對公共場域、室內外場所、餐廳等預先訂定27日(鬆綁日)起的防疫配套，以利店家及民眾準備及規劃。

雲林縣政府會議後，發布7月27日(鬆綁日)起的防疫配套，雲林縣政府強調，防疫措施未來仍視疫情狀況滾動式檢討，亦將配合中央指示指引方向修正。

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1. 宗教場所:考量民眾於疫情期間更需要宗教信仰來撫慰心靈，將有條件開放民眾進入宗教場所參拜和禮拜（免填報計畫），室內上限最高不得超過100人，室外廟埕部分500人以下，仍須保持安全社交距離。其他宗教大型(繞境)活動舉辦與否遵循中央指示。



2.餐飲場所: 不限制室內用餐人數，用餐區採隔板及梅花座，若不用餐或用餐完，民眾即應再戴上口罩。夜市仍禁邊走邊吃，夜市、市場等人潮聚集場所，依舊須管制人流。



3.運動場域: 游泳池暫不開放；健身房及運動中心開放，限制人數100人以下，戶外運動場所500人以下，學校戶外運動設施開放。



4.幼兒園: 開放上課。限制條件依中央公布指引辦理。



5.文化場館: 圖書館開放借閱，但暫不開放閱讀；其他場館亦採室內100人以下，室外500人以下為限。



雲林縣長張麗善表示，防疫三級警戒2個月，影響民生身心甚鉅，目前疫情逐漸趨緩，雲林縣更高達32日零確診，鄉親們無不熱切期待能解封恢復正常生活，雲林縣也期在防疫措施下逐步復甦經濟，未來將依中央宣布解封程度後，據以配合辦理解封事宜，並採滾動式檢討，以符疫情管制及民生需求。

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