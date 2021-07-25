嘉義市適度開放幼兒園、課照中心　8成教職員需打過疫苗

▲嘉義市因應疫情調降二級適度開放幼兒園、課照中心及補習班。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應全國疫情警戒調降二級，嘉義市幼兒園、課照中心及補習班自7月27日起適度開放，嘉義市政府除依據中央規定外並採取相關配套措施，為學(幼)童安全嚴謹把關。市長黃敏惠表示，本次疫情自5月19日中央宣布學生不得至各教育階段學習機構到現在已2個多月，不僅師生學習及教學方式的改變，還有很多雙薪家庭對於幼童的照護問題，目前隨疫情控制的狀況及中央宣布調降二級，立即責成教育處在防疫及家長幼童照顧需求下評估執行方式，以提供讓家長安心的學習環境。



教育處處長林立生表示，幼兒園及課照中心依中央標準教職員疫苗施打率需達80%始得開放，市府另提供幼兒園、課照中心及補習班2週份量之COVIN-19抗原快篩劑，教職員皆須於開放日前三天完成全面性快篩，後續針對未施打疫苗或接種未達14天者，每3至7日定期快篩，快篩結果由各園（班）主動公告。

林處長也說，開放之幼兒園、課照中心及補習班每日應加強環境清潔消毒，無窗戶或無法保持通風之室內空間(如地下室）不得開放，入班應全程配戴口罩，如有飲食需求，採梅花座及擴大用餐距離，並落實勤洗手、保持社交距離等防疫作為。學(幼)童每日量測體溫並確實記錄，如發燒情形則請家長帶回休息或就醫；不開放家長及訪客入班，並請家長協助填載幼童之活動軌跡紀錄，以掌握活動史。

教育處也呼籲所有業者務必配合相關防疫措施，市府將不定期進行稽查，違者將依規定開罰。

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