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嚴防烟花颱風　嘉義市府全體動員加強防災整備

▲嘉市府加強防災整備。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府設抽水機加強防災整備。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局發布烟花颱風海上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，將發生短延時強降雨及豪雨。嘉義市政府自颱風生成以來，除隨時注意颱風動態外，工務處預布大型抽水機，防止潛勢區域淹水影響人、車安全；環保局加強道路洩水孔清理及行道樹修剪，同時民政處、東西區公所、警察局、消防局以及各局處也隨時待命，市府全體動員、做好防災準備，守護市民安全。

嘉義市政府環保局表示，汛期開始隨即加強辦理易有落葉產生之道路洩水孔清理、易淹水潛勢地區等70處巡檢清理，保持洩水通暢；同時更進行路樹預防性修剪作業，截至7月21日止共計修剪900棵行道樹，守護嘉園平安。

▲嘉市府加強防災整備。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府工務處表示，以下事項敬請各位市民朋友多加注意，並隨時關注颱風動態：
1、防汛沙包索取：各位巿民朋友若有需求可向所轄里辦公處告知沙包需求數量，本府將請施工廠商前往分送本巿各聯合里辦公處，或可自行至忠孝路牛稠溪橋旁右側之「後湖抽水站」向管理人員(林博川 先生、連絡電話：0933-356-878)登記後領取，載運過程請多加留意自身安全。防汛沙包可重複使用，若已無使用需求，可自行保管或送回原發放單位，或配合當地清潔隊時間及地點回收，切勿隨意丟棄，以免阻礙水流影響通洪及受罰。

▲嘉市府加強防災整備。（圖／嘉義市政府提供）

2、居家排水疏通：住家前洩(排)水孔請勿覆蓋、阻塞，避免雨水無法即時宣洩造成積水，另外道路側溝及大排，若有阻塞排水不良等現象，請協助清理或通知當地里長、環保局或工務處，以利派工前往清疏(淤)。

3、防汛災情查詢「嘉義市政府智慧防汛」平台，市民朋友可以連接網址: http://52.187.182.187:8080/chiayi_city_web/work/index.html 進入瀏覽，亦可於手持之智慧型手機於App store輸入產品名稱「嘉義市水情」下載觀看，即時水情影像或氣象資料。此外，也在各地下道路口裝設「LED警示燈」，隨時提醒地下道通行及地下道水位變化狀態，敬請各位市民朋友通行前多加留意。

▲嘉市府加強防災整備。（圖／嘉義市政府提供）

4、移動式抽水機佈設：本市共18部大型移動式抽水機，已完成抽水機13部預先布設，布設地點包括莊敬橋2部(北排出口右岸滯洪池/莊敬橋旁)、紅瓦里2部(審計室旁/將軍支線)、水上北回歸線1部、嘉義交流道2部、村里草堂旁防汛道路1部、後庄直排一 2部、後庄排水2部、貨轉重劃區滯洪池旁1部及5部於湖內防汛倉庫待命。

▲嘉市府加強防災整備。（圖／嘉義市政府提供）

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