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桃園青埔餐飲店家疫中求生　暖心客人是前進動力

▲青埔店家疫中求生

▲寒天豆花是網紅打卡的名店。（圖／翻攝自靠青社群）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔拜高鐵、機捷以及鄰近桃機重大交通建設之賜，近年來，吸引許多年輕人口進駐，成為年輕族群創業、逐夢的地方；長達60多天的三級防疫警戒管制期間，餐飲業禁內用業績重創，青埔在地餐飲業者樸食鍋物、食二、不挑食、寒天豆花、滋滋好食等店家，接受「青埔好靠近Podcast」訪問指出，暖心客人的加油打氣，是他們苦撐的動力。▲青埔店家疫中求生

▲食二冷魯味。（圖／翻攝自靠青社群）

位於青埔機捷A17站書法公園附近的樸食鍋物、食二冷魯味及不挑食的代表Amber說，中央頒令餐飲業禁內下來，除了外帶的食二冷魯味，受到衝擊較小，以內用為主的樸食鍋物、不挑食二家店，生意立即受創！然為了生存和員工生計，店家在疫期推出外帶、外送服務，此期間，不時聽到暖心客人，悄悄送上「加油！要挺住喔！」等支持話語，還有一些客人更主動幫店家介紹新客人，希望大家一起努力挺過疫情。▲青埔店家疫中求生

▲樸食鍋物(左)、寒天豆花的芒芒芒果。（圖／翻攝自靠青社群）

有別於傳統的豆花店，不僅店內裝潢宛如人文藝術咖啡店、連豆花也有百變樣貌！位於高鐵桃園站前、新皇家社區的121寒天豆花，平時即是不少網紅打卡的豆花名店！年輕老闆pj說，開店以來，一名只來過店內的客人，疫期卻天天上門吃豆花，那名不多話的暖心客人，默默以行動鼓勵、支持，讓他無比感動；而面對疫期生意慘淡，寒天也推出外帶的創意沙拉豆花，為疫期的外帶美食增添驚喜！▲青埔店家疫中求生

▲▼「滋滋好食」以創意料理+溫馨服務深獲饕客肯定！。（圖／翻攝自靠青社群）
▲青埔店家疫中求生
位於青埔新光影城附近、春德路上的「滋滋好食」是一家精緻麵飯館，以「創意料理+溫馨服務」深獲饕客肯定！經營者NiNi曾參與2002年總統國宴，2018年還受邀至中國大陸舉辦外匯。因為平時重視與客人互動，疫期遇到暖心客人向弱勢團體認購數百條的瑞士捲，再轉送給「滋滋好食」分贈來店內取餐的客人，同時也肯定「滋滋好食」在疫期推出外帶「即時包」力拚生存的勇氣！▲青埔店家疫中求生

除了許多暖心客人溫馨的加油打氣，Amber也感謝暖心房東主動降租，NiNi和Amber更謝謝政府的紓困，如同乾旱期的即時雨！pj則期待振興券趕快推出，為寒天豆花注入活水。

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