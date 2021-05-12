桃園青埔沒有傳統市場　議員建議獲鄭文燦重視

▲桃園青埔沒有傳統市場，市議員彭俊豪提出質詢。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區有高鐵桃園站、機捷等重大交通建設，和百億公共建設陸續進駐，多年來，卻沒有傳統市場與停車場，讓數萬居民生活相當不便；市議員彭俊豪12日於市政總質詢中，向市長鄭文燦提出，請市府相關單位重視。

市長鄭文燦表示，他上任後致力提升青埔地區生活方便性，未來可研擬輔導商業用地作為民有市場使用，另外停車場用地可作多目標使用。目前市府有三個停車場用地在進行招商規劃，將請交通局根據青埔地區居民的生活需要，於招商規劃時納入現代化傳統市場空間，以滿足在地居民生活需求。

彭俊豪指出，青埔地區居民反映當地缺乏傳統市場，建議市府於青埔地區盤點合適場地興建多元目標使用場館，可作為市場跟停車場使用，滿足青埔地區居民的生活需求。

彭俊豪同時建議青埔橫山書法公園內的埤塘，可發展多功能水上休閒活動，打造特色公園，讓書法公園成為繼大有梯田生態公園之後新的親子勝地。鄭市長表示，橫山書法公園內的埤塘為農田水利署桃園管理處所轄管之5-8號埤塘，將邀集工務局、體育局、農業局、水務局等相關局處以及農田水利署共同協商是否同意將5-8號埤塘交由市府管理發展水上活動，如順利取得地方居民及農田水利署同意，將進一步研議。

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