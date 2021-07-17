平衡各社區接種站量能　鄭文燦：青埔民眾可至大園高中施打疫苗

▲鄭文燦籲青埔民眾可至大園高中打疫苗。（圖／李姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為擴大第二輪疫苗預約施打服務，於青埔地區增設大園國際高中接種站，市長鄭文燦17日視察該接種站指出，大園國際高中運動場館相當寬敞，單日可服務800名民眾接種，為平衡各社區接種站量能與接種效益，呼籲中壢青埔地區的市民，可就近選擇大園國際高中進行接種。

▲接種站作業流程順暢。（圖／市府提供）

據一位今日到大園國際高中施打疫苗的李姓市民表示，她居住在龜山區原預約在住家附近的接種站施打疫苗，卻已人數滿額。因此，特地到大園國際高中疫苗接種站，不但空間寬敞，且停車方便，經其事先下載接種資料，進入接種站後，整個作業流程相當順暢，讓她覺得很友善。

市長鄭文燦表示，今日為第9、10類對象接種疫苗的第二天，桃園市第一天約有2萬1,000人接種，依照目前速度，他有信心7月底桃園疫苗接種覆蓋率將到達3成，再次呼籲18歲以上鄉親踴躍上網登記接種意願。

鄭市長也說，接種第一劑疫苗後一段時間即會產生保護力，可預防感染及重症的風險，預計接種後間隔10週可接種第二劑；此外，已接種者除了保留疫苗接種紀錄卡外，也可下載健保快易通APP，內建的健康存摺涵蓋就醫、用藥、篩檢及接種資料，便於大家查詢。

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