▲市長鄭文燦表示，桃園機場第三航站區主體航廈動工，青埔將成未來桃園新都心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日陪同行政院長蘇貞昌視察桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程表示，桃園航空城計畫歷經10餘年的努力，克服許多困難，第三航廈工程能夠動工為重要里程碑，周圍的300多公頃產專區也進行招商中，74公頃自貿區將引進更多物流企業，未來連結鄰近的青埔地區成為桃園新都心，打造與地方共生共榮的機場城市。

鄭文燦指出，交通部負責第三航廈和第三跑道計畫，桃市府負責航空城計畫範圍附近地區，以及代辦交通部民用航空局海軍基地和其周邊地區開發作業，整體規劃分2期工程。目前航空城計畫附近地區（第一期）及代辦海軍基地暨其周邊地區區徵工程，工程總經費約576億，分10個工程標案進行，目前已有4案決標，其餘6案陸續招標中。

另外，第三航廈工程人員生活區原本規劃設在離機場約6公里的埔心海軍基地，進出不是那麼方便，後來經機場公司和市府檢討後，協調距離工區較近的土地，市府協助民航局及機場公司在7月28日將先行取得的21公頃土地交付予承商，未來提供外籍工程人員生活區域，以及工程機具設備的儲放空間，讓廠商施工無後顧之憂。

桃園國際機場公司董事長林國顯表示，第三航站區計畫總經費956.81億元，含航廈、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓等設計，航廈容量每年4,500萬旅客，規劃2024年北登機廊廳、2025年航廈主體、2026年南登機廊廳分3階段完工啟用。

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