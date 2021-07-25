游錫堃感謝日本以「國家規格」對待台灣　奧運正名有機會不能放棄

▲游錫堃接受微微笑廣播網全國聯播《有夢上水》節目專訪，與陳水扁分享從政經歷及政績。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

2021年東京奧運23日舉行開幕儀式，在中華代表團入場時，轉播單位日本放送協會（NHK）直接改稱「台灣」，替台灣隊正名。對此，立法院長游錫堃25日表示，非常感謝日本以「國家的規格」對待台灣，台灣有任何一點機會都不能放棄，希望有朝一日可以將中華台北改為台灣。

游錫堃25日上午接受微微笑廣播網全國聯播《有夢上水》節目專訪，與前總統陳水扁分享過去任職宜蘭縣長與行政院長的從政經歷及政績，以及目前擔任立法院長的國會改革及國會外交心得。

游錫堃會後受訪時表示，非常感謝日本以「國家的規格」對待台灣，並將台日美的國旗一起懸掛，他對此感到非常感動，並認為有任何一點機會都不能放棄，希望有朝一日可以將中華台北改為台灣。

此外，游錫堃在專訪時也說，他個人才疏學淺、能力有限，如今有機會擔任立法院長，願意將當年擔任閣揆的寶貴經驗，運用在立法院的國會行政，並且進行國會改革，包含國會功能與地位的提升、推動國會外交，希望有一天立法院能進一步展現出國會最高民主殿堂的實質意義。

游錫堃提及，自己是颱風受災戶，同時也是中輟生，自14歲開始輟學當農夫，退伍後決心棄農北上半工半讀，讀完致理商専後插大唸中興公行系，34歲再進東海政治系，37歲才拿到畢業證書完成大學學業。

游錫堃分享，「傲人的宜蘭經驗」是宜蘭縣無數人共同努力的成果，並說明自己過去在宜蘭縣政府的政績與改革，包含任內創辦的宜蘭國際童玩節、成功把宜蘭打造成為國際級美學城市，以及成功舉辦區運的亮眼縣政成果，當時宜蘭縣政府團隊希望將宜蘭經驗發揚光大。

陳水扁表示，游錫堃是他在總統任內，任期最短的行政院副院長，但也是任期最長的行政院長，兩人也憶及任內推動的多項政策，包括「國家發展重點計畫＆新十大建設」，以5年5千億擴大公共建設投資及進行金融改革，台灣才得以在2008年金融風暴發生時降低受害程度。

另外，兩人也細數幾項重大工程，包含宜蘭雪山隧道通車、員山子分洪道工程解決雙北長期的水患問題，陳水扁並稱讚游錫堃在2003年領軍對抗SARS，才得以奠定國家級防疫指揮中心的基礎。

陳水扁認為，游錫堃在行政院長任內，對國家發展擘劃執行成果豐碩，為台灣的經濟發展奠定了往前進步的基礎，游錫堃則強調，任何政務推動及國政成果是陳水扁領導有方的結果。

在專訪結束後，雙方也在現場合影留念，游錫堃除了在現場留下簽名，並引用《道德經》寫下「既以為人己愈有，既以與人己愈多」勉勵自己與現場民眾。

▼游錫堃引用《道德經》寫下「既以為人己愈有，既以與人己愈多」。（圖／游錫堃辦公室提供）



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