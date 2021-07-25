東京熱爆！選手「曝曬2小時」中暑昏倒　東奧承諾改善避暑方案

▲我國男網一哥盧彥勳25日迎來東奧首戰。（圖／體育署提供）



記者王佩翊／編譯

東京奧運選手面臨近日的烈日高溫，各個苦不堪言，先前更傳出有選手下場後還沒走到休息區就因中暑昏倒，選手們紛紛呼籲大會能夠針對連日的酷暑做出相關對策，調整比賽時間。國際奧委會與東奧組委會稍早就宣布，目前已經實施部分避暑方案，承諾未來將會持續與國際競技組織商討其他酷暑對策。

根據《日本放送協會》報導，東京奧運各項競技賽事已於21日接連展開，然而連日的酷暑卻讓在室外場所比賽的運動員們痛苦不已，男網單打世界排名第一的塞爾維亞選手諾瓦克·喬科維奇24日打完首戰後，率先要求東奧應該將比賽時間延後至傍晚。他說，「這裡又熱，濕度又高，整個網球場都被熱氣塞滿了。」球王喬科維奇發聲後，也陸續有多名選手出面聲援。

▲俄羅斯奧委會的女子射箭選手因曝曬過久，在比賽結束後馬上中暑昏倒。（圖／記者王真魚攝）



對此，國際奧委會25日召開記者會時表示，「安排比賽日程時，除了高溫天氣外，也需要考量到很多其他的因素，因此無法讓所有賽程都避開炎熱的時間，不過作為避暑措施，我們目前有規劃在比賽中途安排休息時間。」

東奧組委會則說，「主辦方都有提供足夠的冰塊與飲用水，同時告知選手們氣象預報。」國際奧委會與東奧組委會也承諾，未來將會持續與國際競技組織商討適當的避暑對策。

除了球王喬科維奇認為，比賽的天氣太過炎熱外，男網單打世界排名第二的俄羅斯選手丹尼爾·梅德韋傑夫更直呼東京的酷暑與高濕度是「最糟糕的環境。」他直言，「不懂東奧為什麼不肯將比賽時間延後至下午開賽。」事實上，早在23日就有一名俄羅斯奧委會的女子射箭選手因為在2個多小時的比賽過程中，受到烈日曝曬，直接中暑昏倒在草皮上。

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