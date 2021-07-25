體操男團無緣決賽　謝長廷：選手技術已達國際水準

▲中華東奧男子體操。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／綜合報導

昨東京奧運體操項目中，我國體操男團以總分246.263分排名第10，未能晉級決賽，對此，曾在中上運(全中運前身)拿下體操吊環項目金牌的駐日代表謝長廷表示，台灣體操選手的技術已經達到世界水平，再來需要的是穩定性的訓練，以及動作難度的編寫，這些需要更多國際賽事的歴練和視野。

東京奧運賽程進入第2日，我國各項好手也陸續登場，謝長廷在臉書紀錄選手賽果外，他昨也到東京有明體操競技場觀看競技體操男子個人資格賽，謝長廷表示，以前有位日本奧運選手談奧運比賽的意外結果說：「魔鬼在裡面，魔法也在裡面。」昨天的體操比賽確有這種感覺。

謝長廷指出，日本的體操之王內村航平曾多次拿過金牌，這次鎖定單槓參加，一般估計是日本奪金的最後熱門人物，昨天卻從單槓掉下來，未能進入前八名，與金牌無緣，「世界高手雲集的奧運，維持不失常的演出，變成最重要課題。」

對於我國體操代表隊，謝長廷表示，選手技術已經達到國際水準，這次團體不能進入前八名但個人還是有，再來需要的是穩定性的訓練，以及動作難度的編寫，這些需要更多國際賽事的歴練和視野。

對於外界質疑為什麼天氣這麼熱，卻沒有送清涼貼劑給選手村，謝長廷表示，其實每位團員的旅行箱裡面，都有小電風扇、清涼圍巾、小扇子，太陽眼鏡、防曬帽等。選手村管制嚴格，而且比賽已經緊鑼密鼓進行，還是儘可能避免干擾，「近日的服務也是代購晚餐等生活瑣事，我們進駐人員仍然全力代勞。」