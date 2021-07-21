體育委員會1年半沒開會　洪孟楷：蘇貞昌別想甩鍋給下屬

▲洪孟楷爆料體育委員會1年半沒開會。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者黃巈禾／台北報導

我國東京奧運代表隊搭乘經濟艙事件越演越烈。國民黨立委洪孟楷爆料，「蘇院長該開的會又沒開！規定兩個月一次體育委員會一年半未開會，行政院長不督導，就別甩鍋給下屬！」

洪孟楷21日在臉書表示，我國最高體育政策統籌與協調的單位是「行政院體育運動發展委員會」，而體育署是負責執行的機關，兩者缺一不可，「行政院體育運動發展委員會」還是2016年民進黨政府上任後六月成立，過去在林全、賴清德擔任院長時，都會指派一名政務委員作為召集人，尤其此委員會任務重點包括提升運動競技實力及重大運動事項協調推動。

洪孟楷指出，若有定期召開運動委員會，就能如期如實的掌握東京奧運的規劃，也可能不會發生此次經濟艙的疏失，一年半沒開會，行政院長不督導，就別想甩鍋給下屬。蘇貞昌上任後，無論是食安會報、治安會報等皆未依規定開會，而應該每兩個月開一次的「行政院體育運動發展委員會」也超過一年半沒任何會議紀錄，行政院長放棄督導之責，就別只是甩鍋給下屬，也給善盡職責，才是真正挺體育。

洪孟楷認為，日前經濟艙風波，蘇貞昌臉書連三道歉，指示要專案調查之餘，也應該好好調查，兩個月該開一次的會議，為何長達一年半沒開，2020年疫情可還沒那麼嚴重，別想用防疫來甩鍋！應該向國人交代，指派哪位政務委員負責？2020年、2021年都不開會，是政務委員怠惰還是蘇貞昌默許擺爛。

洪孟楷還說，體育政策應該是延續的，國家的體育發展更不能隨政治人物喜好而變動，尤其體育委員會還是民進黨政府上任後才推動，推動後卻不落實，再找盡各種理由來切割，要刮下屬鬍子之前，是否該先把自己的鬍子刮乾淨！

▼行政院體育運動發展委員會設置要點。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

