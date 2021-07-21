東奧團商務艙之亂　蘇貞昌下令：體育署同仁接下來全搭經濟艙往返

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）

記者杜冠霖／綜合報導

總統蔡英文2016年里約奧運時，曾承諾未來選手、教練出國都搭商務艙，今年東京奧運卻發生奧運參賽國手搭經濟艙、隨行官員卻搭商務艙的狀況，對此，行政院長蘇貞昌表示，會確認接下來前往奧運的選手搭商務艙，體育署全體同仁則搭經濟艙往返。

蘇貞昌今(21日)在臉書發文表示，昨天已經請體育署再次確認接下來陸續前往奧運的選手和教練，都必須搭乘商務艙，並且詳細掌握他們搭乘的班次，「至於所有體育署同仁都應該住在選手村或是同等級飯店，無論什麼職等全部都搭經濟艙往返。」

時代力量立委邱顯智指出，選手搭經濟艙是防疫官建議，對此，蘇貞昌指出，讓奧運選手和教練搭乘商務艙，是政府的承諾，無論是基於防疫或是任何理由，都應該事先讓選手或所有教練事先獲得完整資訊。

傳出體育署長張少熙將為此請辭，蘇貞昌表示，政府除了誠心道歉改進，在賽事期間也一定要讓所有選手得到妥善照顧。相關咎責等奧運結束會成立專案來處理。

▼接下來前往東奧的國手都搭商務艙。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



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