大陸 大陸焦點 特派現場

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20251210（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

4艘大陸海警船18日下午跨越金門限制水域線，航入我禁止水域。大陸國台辦今（20）日出面反駁「禁止、限制水域」的存在，並要求我方正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，「停止無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民」。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶此前表示，福建海警18日位於金門附近海域依法開展常態執法巡查，期間採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控。

朱安慶稱，今年以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障金門附近海域正常航行和作業秩序」。

▲海巡近迫攔阻強勢驅離中國海警船 。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲我海巡近迫攔阻強勢驅離大陸海警船 。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

我方海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，當天下午2時52分，大陸海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，但大陸海警持續航入禁止水域，巡防艇採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船首，拒止其繼續深入，同時透過中、英文無線電廣播驅離，4艘海警船於下午4時17分轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，大陸海警惡意升級灰帶襲擾，針對此等破壞區域和平穩定挑釁舉措，予以嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，精準掌握大陸公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

大陸國台辦發言人陳斌華20日晚間發布答記者問表示，台、澎、金、馬都是中國的一部分。他稱，廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，根本不存在所謂的「禁止、限制水域」一說；大陸海警部門在相關海域開展常態化執法巡查行動，有利於維護海上作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。

陳斌華最後說，正告民進黨當局，正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，停止無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民。「否則，必須承擔一切後果。」

▼我海巡近迫攔阻強勢驅離大陸海警船 。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲海巡近迫攔阻強勢驅離中國海警船 。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大陸海警海巡署金門海域國台辦禁限制水域

