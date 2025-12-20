誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

▲民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

27歲惡徒張文19日晚間在台北車站、捷運中山站犯下孤狼式恐攻，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持銳利的雙刃長刀朝人群揮砍，一路闖進誠品南西店，最後於頂樓處墜落身亡，釀成4死11傷慘劇。如此重大隨機殺人案件爆發後，震驚全台社會，今(20日)誠品南西店受到影響停業一天，但門口處仍有民眾送上鮮花，哀悼不幸罹難的亡者。

2014年，人魔鄭捷在捷運板南線犯下隨機殺人案，釀成4死25傷，已在全台民眾心中留下傷疤，11年後的張文透過網路搜索鄭捷當年的犯案細節資料，還自學、研究製造煙霧彈，並事先場勘、製作表格，擬定詳細犯案計畫，於19日傍晚5時許闖進台北車站內犯下震驚社會的重大刑案。

由於在犯案後張文墜樓不治，警方查扣其電腦、平板、手機等物，但也未發現張文留下隻言片語，目前動機仍然不明，僅能確定張文犯案前曾仔細研究過鄭捷事件，且似乎對鄭捷有相當程度的崇拜。

受到這起隨機攻擊事件影響，誠品南西店今宣布停業一天，但仍有民眾前往店門前獻花、卡片。《ETtoday新聞雲》記者觀察，一早就已有民眾擺放鮮花，入夜後花束越來越多，還有民眾擺放氣球，並寫下「為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤！地獄不容！」願不幸罹難的逝者安息，社會也能盡早從如此重大的集體傷痛記憶中平復、走出。