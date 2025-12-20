　
社會 社會焦點 保障人權

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

▲▼張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

▲民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

27歲惡徒張文19日晚間在台北車站、捷運中山站犯下孤狼式恐攻，先投擲多枚煙霧彈製造混亂，再持銳利的雙刃長刀朝人群揮砍，一路闖進誠品南西店，最後於頂樓處墜落身亡，釀成4死11傷慘劇。如此重大隨機殺人案件爆發後，震驚全台社會，今(20日)誠品南西店受到影響停業一天，但門口處仍有民眾送上鮮花，哀悼不幸罹難的亡者。

2014年，人魔鄭捷在捷運板南線犯下隨機殺人案，釀成4死25傷，已在全台民眾心中留下傷疤，11年後的張文透過網路搜索鄭捷當年的犯案細節資料，還自學、研究製造煙霧彈，並事先場勘、製作表格，擬定詳細犯案計畫，於19日傍晚5時許闖進台北車站內犯下震驚社會的重大刑案。

由於在犯案後張文墜樓不治，警方查扣其電腦、平板、手機等物，但也未發現張文留下隻言片語，目前動機仍然不明，僅能確定張文犯案前曾仔細研究過鄭捷事件，且似乎對鄭捷有相當程度的崇拜。

受到這起隨機攻擊事件影響，誠品南西店今宣布停業一天，但仍有民眾前往店門前獻花、卡片。《ETtoday新聞雲》記者觀察，一早就已有民眾擺放鮮花，入夜後花束越來越多，還有民眾擺放氣球，並寫下「為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤！地獄不容！」願不幸罹難的逝者安息，社會也能盡早從如此重大的集體傷痛記憶中平復、走出。

▲▼張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

北捷砍人北捷恐怖攻擊北捷隨機砍人北捷恐攻張文北捷中山站中山商圈中山站誠品南西

