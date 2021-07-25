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家長福音！幼兒園人員接種率逾9成　南投縣宣布27日有條件開放

▲南投縣幼兒園27日起有條件開放，圖為縣府衛生局於水里鄉幼兒園舉辦正確洗手、遠離腸病毒宣導活動。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣幼兒園27日起有條件開放，圖為縣府衛生局於水里鄉幼兒園舉辦正確洗手、遠離腸病毒宣導活動。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠肺炎確診案例大幅降低，行政院公布自後（27）日起，將三級警戒調降至二級警戒，加上南投縣超過20天零確診、幼兒園教職員工整體疫苗施打率達9成以上，南投縣政府宣布公私立幼兒園27日起可有條件開放，但須全園施打率達80%，未施打或接種未滿14天者，每隔3至7日須定期快篩。

中央流行疫情指揮中心將幼兒園托育人員納入第七類維持國家安全及社會機能正常運作人員，南投縣府表示，縣內有189所公私立幼兒園，第一階段自7月8日起，採分時段、分流、分批方式，排定幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員到埔里、南投基督教醫院及旭光高中3處指定地點施打。

▲南投縣幼兒園、課後照顧中心人員疫苗接種率已逾9成。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣幼兒園、課後照顧中心人員疫苗接種率已逾9成。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

南投縣教育處指出，依據教育部制定防疫管理指引，為兼顧防疫與托育照顧，各幼兒園應依室內活動面積計算容留人數，並配合落實自主防疫管理措施，包含教職員工及幼兒健康管理，量體溫、實聯制、戴口罩、每日環境清潔消毒及維持社交距離，並加強幼童專用車防疫措施，以確保幼兒健康，讓家長放心。

縣府教育處長陸正威表示，幼兒園幼童年齡小、處於學習場域時間長，為降低群聚感染的風險，防疫工作萬萬不可鬆懈，縣府會針對提供服務的幼兒園加以督導，要求務必遵守各項防疫要求，也會加強到園稽核，為幼兒安全學習把關。

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