1428劑莫德納疫苗恐過期須繳回？投縣批中央片面說法：30日可打完

▲南投縣政府指莫德納疫苗將在30日全數打完。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心昨（24）日公布，南投縣莫德納疫苗還剩1428劑恐須繳回，引起民眾質疑；南投縣政府表示，至今天實則剩下336劑莫德納疫苗，規劃在7月30日打完，反批中央片面公布讓地方再度面對龐大輿情壓力，也是對努力施打疫苗的基層醫護及防疫人員的又一次打擊，同時籲中央儘速對65至66歲長者和補教業撥配足額疫苗。

根據中央統計資料，南投疫苗施打使用率至24日上午10時為92.01%、全國排名第4，至今日中午前更達94.11%；縣府表示，目前最急迫的問題是66及65歲長者打不到莫德納疫苗，以及中央在27日將有條件開放補教業，但補教老師也等不到疫苗，根本不會有打不完的問題，中央的說法導致縣長林明溱都接到66歲長者電話，抱怨打不到疫苗。

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縣府指出，南投國中教職員工共2104人、高中930人，補教業797人，未施打者每3至7日要快篩，增加補教業者負擔；除了在22日中央召開的全國防疫會議反映，也於23日專函教育部請CDC能儘速配撥專案疫苗，縣府教育處也已經完成施打作業規劃，目前南投縣國、高中及補教業教職員工專案施打疫苗，只要疫苗到位就可立即施打。

▲南投縣行文中央為66至65歲民眾爭取更多疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

至於66歲及65歲長者，縣府指65至74歲是中央規定公費施打疫苗的第8類，因中央疫苗採｢不足額」撥配，南投只獲得撥配50%的量、一半的人打不到，只能依年齡層造冊發給通知單接種，接種到67歲長者即用罄。縣內65、66歲人口數約1萬4千餘人，扣除已施打疫苗者，以及預估施打率8成來估算，已行文中央央請再撥發8千餘劑疫苗。

縣府衛生局表示，雖中央規定要到1922疫苗登記平台預約，縣府也開放62家健保藥局、戶政、地政及衛生所等協助民眾，但南投縣資訊相對落後，很多65、66歲長者不知道怎麼預約，特別籲請中央重視撥補莫德納疫苗，不要讓該年齡層民眾成為疫苗孤兒。

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