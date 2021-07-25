台中莫德納庫存「明起全數下放」！接種資格曝光　市府：用罄為止

▲台中市今加零，無新增本土個案。（圖／翻攝盧秀燕臉書直播）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市今「嘉玲」，沒有新增本土確診個案，境外移入、快篩陽性也都加零。台中市府表示，針對市內國中丶高中(職)教職員工，教育局已完成疫苗專案造冊，人數約1.6萬人，將於7月26、27日安排在快打站施打，強化校園防疫網。衛生局長曾梓展表示，應中央要求，市府正在盤整轄內莫德納疫苗庫存量，並規劃自明起下放到醫院、衛生所及婦科診所施打，直到疫苗「用罄為止」。

市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市府表示，從守護學生及校園安全的角度出發，台中在完成國小丶幼兒園教職員工疫苗施打後，規劃「國中丶高中(職)教職員工疫苗施打專案」，全市國中、高中(職)教職員工於明後兩天安排在快打站施打，請台中市國中丶高中(職)教職員工按照教育局通知的時間施打疫苗。

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市府指出，昨日公布的台中市本土確診1例林新醫院急診室男性工作人員（案15659），由於個案在醫院工作，市府擴大在該院進行篩驗，截至目前為止，醫院一共篩驗1089人，陰性874人，檢測中有215人，如有最新情形都會再公告。

針對台中疫苗施打情形，市府表示，截至今日上午8時的統計資料，台中接種第一劑疫苗正式突破70萬人大關，已達70萬9589人，其中台中18歲以上人口疫苗應接種率已達30.25%，台中總人口疫苗覆蓋率則為25.16%。

▲曾梓展說明莫德納疫苗規劃施打事宜。（圖／翻攝盧秀燕臉書直播）

曾梓展指出，應中央要求，市府正在盤整轄內莫德納疫苗庫存量，並著手規劃接種事宜，自明天起一周內，衛生局所有莫德納疫苗庫存將下放到轄內17家醫院、12家衛生所、4家婦產科診所，並依中央規定開放第1類至第8類已於合約醫療院所完成預約者、孕婦及第1~3類已完成第一劑且間隔28天後可接種第二劑者施打，請符合資格民眾至醫療院所或衛生所預約，這批莫德納數量有限，市府將施打到疫苗「用罄為止」。