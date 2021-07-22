桃市府啟動「烟花」防颱準備　第三輪疫苗接種25日開打

▲桃園市長鄭文燦22日指出，為避免「烟花」颱風強風豪雨造成民眾出入不便，第三輪疫苗接種將在7月25日至29日連續5天進行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對來勢洶洶的中颱「烟花」可能帶來強風豪雨，桃園市長鄭文燦22日主持防疫專案會議上表示，為避免接下來兩天烟花颱風豪大雨，可能造成民眾出入不便與安全考量，桃園第三輪疫苗接種安排將於7月25日至29日連續5天進行；此外，除了防疫工作外，各局處也要做好防颱準備，啟動防汛與救災備援工作。

鄭文燦指出，第三輪新冠肺炎疫苗預約接種於22日中午截止，為避免接下來兩天因「烟花」颱風帶來豪大雨，造成民眾出入不便與安全考量，桃園第三輪疫苗接種將在7月25日至29日連續5天進行。中央疫苗接種系統按年齡長幼排序開放，桃園市人口年齡較為年輕，疫苗接種人數會持續增加，市府已擴大第三輪疫苗接種能量，到達每週約15萬8200人，未來第四輪量能會再擴大，並增加更多友善便民服務，包含增加合約診所數量、開放部分站點下午場次、夜間接種服務等，以加快疫苗施打速度，提高整體疫苗覆蓋率。

鄭文燦強調，目前疫情隱形傳播鏈尚未截斷，必須更徹底執行疫調、篩檢、匡列等工作，確實防守好每一個個案，才能夠結束疫情，特別感謝各個團隊全力以赴。除防疫工作外，也要做好防颱準備，雖然「烟花」颱風路徑北移，仍要防範豪大雨可能造成的災害，各單位應啟動防汛與救災備援工作。

▲桃園市府22日上午舉行防疫專案會議，市長鄭文燦聽取各局處防疫報告與防颱準備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局長楊勝評說，因應近期社交傳播造成疫情感染，觀旅局製作「本市社交傳播造成疫情嚴峻，請注意自身防疫安全。防疫期間緝毒不放鬆，請勿違法」等公告警語，要求本市全體旅宿業者張貼於入口及櫃台明顯處，加強防疫安全。另外，針對違反防疫規定旅客，也提醒旅宿業者應主動通報，相關違規業者最高可處15萬元罰鍰，民眾檢舉旅館內違規群聚行為，經裁處罰鍰確定且完成收繳者，最高可獲獎金2萬2500元，鼓勵民眾通報。

農業局長郭承泉則報告，農委會批發市場專案第三梯次造冊1800人，今日已預訂接種中壢果菜批發市場、龜山青果合作社、中壢魚市場、農糧及運輸拖運行、中壢青果商圈等869人，施打結束後，整個北農專案疫苗施打計畫將全數完成。

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