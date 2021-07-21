港商記錯檢疫期「提早半天出關」離境　60萬罰單爛帳？結局曝

▲香港郭姓男子4月間入境台灣，誤認居家檢疫期間已滿擅離檢疫所，遭桃園市衛生局開罰60萬元，由於逾期未繳納且已離境，經桃園執行署催繳後，19日以匯款方式繳清。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

香港地區郭姓男子去年10月間入境來台，依規定須接受居家檢疫，應該在10月29日解除，但郭男記錯時間提前1天擅自離開檢疫所，案經檢疫人員調查發現後函送桃園市衛生局裁處，衛生局調查後署時裁罰60萬元，未料郭男逾期未繳清罰鍰，並於今年4月間出境返回香港，全案移送執行署桃園分署，遂行文至郭男經營、國內的中油某加盟分公司，郭男在19日以匯款方式繳清60萬元罰鍰，全案完成清償作業。

法務部行政執行署桃園分署指出，今年4月間，受理香港地區53歲郭姓男子，因未配合居家檢疫措施，遭桃園府衛生局裁罰60萬元之行政執行案件，郭男在台經營石油公司，全台有多處加盟據點，去年10月21日自香港入境後，依法應居家檢疫至10月29日解除，但郭誤認居家檢疫期間已滿，遂於28日下午擅離居家檢疫所，由公司員工開車載送至醫院領取檢驗報告，隨後趕往台北市某飯店住宿，事後經衛生局疫調人員查出郭姓男子擅離檢疫處所情事，裁罰60萬元。

桃園分署表示，由於郭男逾期未繳納60萬元罰鍰，衛生局在今年4月27日移送桃園分署執行，但郭男卻於4月16日出境返回香港，迄今未再入境。桃園分署於今年5月間命郭男應於今年6月3日到場清償罰鍰並報告財產狀況，公文書送達至其在台經營之石油公司，在指定到場前一日即6月2日，公司員工來電表示義務人有意願繳納款項，經員工再與義務人連繫，表示會在今年7月中旬繳清款項，分署已於7月19日確認收到郭以匯款方式繳納60萬元款項，全案清償。



桃園分署呼籲，應確實遵守防疫相關規定，以免遭受裁罰。桃園分署將持續配合行政執行署指示，優先強力執行違反居家檢疫、居家隔離、未配戴口罩等防疫罰鍰案件，籲請納稅義務人勿心存僥倖，如有經濟困難，分署將視個案具體情況採取寬緩執行措施。

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