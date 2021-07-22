堅持收掛號費！網質疑「應照合約走」　診所曝時間軸：片面改標準

記者曾筠淇／綜合報導

6月7日起接種新冠疫苗不需自費，就連掛號費也不用收，不過新北板橋張博揚小兒科診所醫師則認為，如果不收的話就代表收入是「零」，所以還是堅持收取。就有網友納悶，合約怎寫就該怎麼走，「不該另外收費！」對此，粉專也回應，合約6月28日就簽約說可以收費，後來突然改規定，「目前沒有任何確定答案。」

▲張博揚醫師替民眾施打疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

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張博揚小兒科診所粉專稍早公告，因為合約內容與官方無法達成共識，所以即日起在尚未解約的情況下，被片面停止配發疫苗，有預約的朋友請趕快與新北衛生單位聯繫。

貼文曝光後，就有網友質疑，「合約怎麼寫就怎麼走，如果合約寫政府月結付錢，就不該另外收費」，如果不同意的話，就不要當施打疫苗的簽約診所，以避免在疫苗施打上要支出相關成本。

▲粉專強調付錢部分「目前沒有任何確定答案」。（圖／翻攝自Facebook／張博揚小兒科診所）

對此，粉專回應，「合約6/28簽約，可以收費。中央7/5、7/14在網站上更改收費標準，要先來文更改，不應片面。」至於付錢的部分，「目前沒有任何確定答案，只有耳語說是三個月一結。」正因如此，他們才會堅持收掛號費。

事實上，粉專昨日就發文指出，他們從第一針開始就有收掛號費，「我們有正式的合約書，有金額，有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事」、「每年的流感疫苗就是這樣子收費，一針補助一百元，然後各院所收取掛號費用。」

▲張博揚小兒科診所。（圖／記者許靖騏攝）

粉專指出，柯文哲先提說北市民免付掛號費，「藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費，但是錢呢？」「今天7/21結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了」。

對此，衛生局說明，確實一開始簽訂的合約是可以收取掛號費，但那是在中央尚未宣布全台打疫苗免收掛號費之前，中央發函後，已提醒診所按照中央政策，大多數的診所也都配合，僅少數診所一開始仍繼續收取掛號費，經衛生局提醒配合中央後，就沒有再收取費用。