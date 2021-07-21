他2度赴銀行要領160萬被拒　第3次火大帶律師去！當場被捕

▲桃園市鄭姓男子19日下午帶律師到桃園區某銀行提領160萬餘元鉅款，桃園警方向鄭男與其律師說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子本月12日起二度至桃園區某銀行提領160萬餘元鉅款遭拒，行員詢問其帳戶內資金來源卻說不清楚，暫時凍結其帳戶，鄭男19日帶律師到銀行提款，桃園警方查出該帳戶雖未列為警示帳戶，但已有被害人指被騙投資後已匯款轉至該帳戶，警方向桃園地檢署聲請拘票，當場出示拘票後連不知情的律師都被嚇了一跳，鄭男當場傻眼沒說一句話，全案偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢隨即向法院聲押，桃園地院間裁定羈押獲准。

桃園警分局指出，23歲的鄭姓男子7月12日下午至桃園區某銀行臨櫃，欲將帳戶內160餘萬全數提領，行員查出，帳戶內款項當天經多個帳戶轉匯直覺有異，詢問鄭男帳戶內資金來源如何？鄭男聲稱，部分是代購精品賺得，一下又說玩博奕網站贏來的錢，最後還改口向朋友玩天九牌贏來的等語。行員則以該帳戶雖未列為警示帳戶暫時拒絕提領，鄭男悻悻然離去。

▲桃園市鄭姓男子19日下午帶律師到桃園區某銀行提領160萬餘元鉅款，桃園警方隨後出示檢方拘票，將鄭男帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭男隔日再度現身銀行臨櫃欲提領鉅款，再度以相同理由被行員拒絕，警方根據行員報案後查出，因有被害人報案被投資型詐騙詐得數十萬元，款項經轉匯流入鄭男指定之帳戶，因此該帳戶已被通報為警示帳戶。

鄭男19日第3度現身銀行，還找來律師陪同臨櫃欲提領160萬餘元鉅款，行員報案後桃園警方局員警立即到場，懷疑鄭是詐騙集團車手，已向桃園地檢署申請指揮偵辦，檢察官核發拘票後將鄭拘提到案，不知情的律師也被嚇了一跳，聲稱尊重檢方偵辦，鄭男當場傻眼被員警帶回派出所，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押，桃園地院裁定羈押獲准。

▲桃園警分局分局長邱紹洲21日至銀行頒贈感謝狀給銀行行員致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局長邱紹洲21日至銀行，頒贈榮譽狀給行員，以感謝行員機警協助警方攔阻詐騙案，及時阻止民眾匯款被提領，透過大家的努力，共同守護民眾財產的安全。

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