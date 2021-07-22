　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

烟花颱風夾帶強風豪雨 桃園路樹倒塌釀車禍

▲「煙花」颱風在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，桃園區四維街路樹倒塌，壓壞2輛轎車，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲烟花颱風在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，桃園區四維街路樹倒塌，壓壞2輛轎車，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風烟花在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，桃園市桃園區四維街22日凌晨一棵路樹倒塌橫躺路當中，還壓壞路旁2輛轎車，員警據報緊急封鎖現場，並請清潔隊人員幫忙移樹，趕在天亮前完成清理；龍潭區中豐路高平段與龍新路因土石崩落還造成路樹倒塌，一度釀成車禍，警方據報後會同居民緊急將路樹鋸斷清除，並緊急清理落石土方，還好未釀成重大意外，目前該路段仍持續管制中。

▲桃園區四維街22日清晨因路樹倒塌，壓壞2輛轎車，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園區四維街22日清晨因路樹倒塌，壓壞2輛轎車，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福所22日凌晨約5時許接獲報案，四維街有路樹倒塌，堵塞交通且壓壞住戶車輛，員警趕抵現場發現，路樹體積巨大還占據人行道與路面，2輛轎車也遭路樹壓壞。員警立即封鎖現場交通管制，通報桃園區公所清潔隊到場協助清理，將路樹鋸斷移除，經過約2小時清運處理，趕在上班前完成移除，恢復四維街交通順暢。

▲「煙花」颱風在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，龍潭區龍新路凌晨因土石崩塌與路樹倒塌，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「煙花」颱風在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，龍潭區龍新路凌晨因土石崩塌與路樹倒塌，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市龍潭區22日凌晨3時許，龍潭區中豐路高平段、龍新路等路段，因大雨強風導致土石崩落，路旁路樹傾斜斷裂橫倒路面，造成路段交通中斷，一度造成路過車輛疑似視線不明發生擦撞車禍，還好並未釀成嚴重傷害，僅造成車輛輕微損壞。龍潭警分局高平派出所接獲報案，警員陳鵬翔與蔡孟霖2人趕赴現場，因颱風來襲前強大豪雨，員警考量深夜視線不佳，立即封鎖龍新路進行交通管制避免行人車輛誤闖造成危險。

▲龍潭區龍新路凌晨因強風豪雨造成土石崩塌與路樹倒塌，警方管制交通並協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭區龍新路凌晨因強風豪雨造成土石崩塌與路樹倒塌，警方管制交通並協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，中豐路高平段因土石坍方與路樹倒塌，警方考量該路段為桃園通往新竹縣關西與新埔鎮主要道路，道路車流量較大，員警在現場擺設交通錐警戒與交通管制，警員陳鵬翔向居民商借電動鏈鋸，會同居民一起鋸斷路樹樹幹，慢慢合力搬運清理路面橫倒樹幹與散落路面土石，在清晨時分完成路面清理。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，颱風期間應加強防範災害發生，針對轄區內如有各類災情發生，除通報主管單位外，在安全情況下，應全力協助救災，龍潭警方為防制災影響民眾交通安全，對於土石崩塌與路樹倒塌現場，員警冒雨協助排除道路障礙，以維護居民與行車安全。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►巨眼烟花來襲！瞬間大雨「5棵樹滑下山坡」砸爛車…女車主一見無奈

►影／他2度赴銀行要領160萬被拒　第3次火大帶律師去！當場被捕

►女騎士遭浪犬小白追咬怒告　雜貨店闆娘：又不是只有我在照顧牠

ET快訊
快訊／還有紓困5.0？　政院：有1600億可運用
被停止配發疫苗！診所「臉書文多2個字」藏玄機　網狂打衛生局氣
快訊／行政院宣布：已完成3600萬劑莫德納採購
快訊／首例Delta死亡！　屏東果農妻搶救24天不治
27歲女網紅「罹胃癌晚期」痛哭　消瘦輪椅代步畫面曝光
新北「緩降級」三原則公布：分2階段、4梯次調整
蔡英文關心河南災情　國台辦回應了
疫苗覆蓋率提早達標！　接種劑次人口比24.9％、585萬人施
柯文哲批：王必勝有何貢獻！　「每個口令都我執行」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外商銀副總裁被告性侵偷拍　竟反控妻子侵占「按摩球」

計程車員工宿舍大火3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍　家屬不忍直視

烟花颱風夾帶強風豪雨 桃園路樹倒塌釀車禍

180公分男飛簷走壁躲圍捕！屋頂跳躍婆媽驚　指揮警察：在那裡

輪流壓制性侵！傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

外送員噴飛驚險瞬間曝！停等紅燈遭貨車狠撞　機車潰縮一團廢鐵

獨／影片曝光！5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」　民眾怒檢舉

吉普車「海漂」驚險畫面曝！新車卡沙灘　微解封看海景噴70萬

短裙豐臀女籌返鄉機票錢　三級警戒冒險下海！怒控馬伕：抽很大

「金融界李宗瑞」藏10女15.8G激情片　妻提告結果出爐

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

外商銀副總裁被告性侵偷拍　竟反控妻子侵占「按摩球」

計程車員工宿舍大火3死！夫妻倒在木隔間燒成焦屍　家屬不忍直視

烟花颱風夾帶強風豪雨 桃園路樹倒塌釀車禍

180公分男飛簷走壁躲圍捕！屋頂跳躍婆媽驚　指揮警察：在那裡

輪流壓制性侵！傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

外送員噴飛驚險瞬間曝！停等紅燈遭貨車狠撞　機車潰縮一團廢鐵

獨／影片曝光！5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」　民眾怒檢舉

吉普車「海漂」驚險畫面曝！新車卡沙灘　微解封看海景噴70萬

短裙豐臀女籌返鄉機票錢　三級警戒冒險下海！怒控馬伕：抽很大

「金融界李宗瑞」藏10女15.8G激情片　妻提告結果出爐

【廣編】全球首檔可投資亞洲半導體指數ETN(020025)上市

鴻海鄭州廠員工：洪水滲入廠區「一度淹到大腿」　3廠區停電數小時

美參眾議員提案促國民兵與台灣合作　外交部：感謝跨黨派強勁支持

日本生吐司店首推「果醬冰淇淋」　7／23官網正式販售

遠傳股東會今登場　徐旭東狠酸同業「靠零售挹注」、網速後來居上

打AZ過24小時都沒發燒！他問「還有效嗎？」　網曝：我也沒副作用

不重視體育？行政院公布預算反擊：至少已投入81.22億

堅持收掛號費！網質疑「應照合約走」　診所曝時間軸：片面改標準

快訊／紓困5.0評估中！　行政院：國發會已蒐集振興意見

烟花龜速襲日本！「詭異停留」宮古島外海　釣魚台首當其衝

社會熱門新聞

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

板橋計程車宿舍颱風夜惡火　3死1命危3傷

妻癌症惡化…失業教師四處找食物　她淚喊：我不治療了

罵民進黨炒高端被控造謠！法官這理由判不罰

送虛寶誘使2少女拍猥褻照　下場出爐

超胸越南妹微解封　迎客喊價下秒慘了

BMW自撞燒成火球　駕駛燙傷驚險跳車

嘉義雞肉飯提早解封？疑似小老闆「無罩包飯」

快訊／基隆女墜樓！詭異「單腳倒掛」6樓遮雨棚

獨／5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」

被控偷拍15.8G性愛片　「金融界李宗瑞」不起訴

吉普車「海漂」驚險畫面曝　新車卡沙灘噴70萬

更多熱門

相關新聞

「烟花」逼近菜價行情看漲　農民冒雨搶收

「烟花」逼近菜價行情看漲　農民冒雨搶收

中央氣象局發布「烟花」中度颱風海上警報，受到颱風外圍環流影響，雲林縣凌晨大雨滂沱、雷聲轟隆，農民怕葉菜被雨打爛損害，清晨冒雨到田間加緊採收；西螺果菜交易市場因颱風來襲，預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢，每公斤總平均價35元。

中颱烟花預計帶來強降雨　石門水庫調節性放水

中颱烟花預計帶來強降雨　石門水庫調節性放水

影／地下兵工廠暗藏民宅 桃警起獲改造6把長短槍

影／地下兵工廠暗藏民宅 桃警起獲改造6把長短槍

影／打工賺外快　桃園檢警破獲外籍車手案

影／打工賺外快　桃園檢警破獲外籍車手案

台28線路樹倒塌阻單向通行　警借電鋸解危機

台28線路樹倒塌阻單向通行　警借電鋸解危機

關鍵字：

煙花颱風強風豪雨路樹倒塌桃警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起停打疫苗

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面