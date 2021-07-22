烟花颱風夾帶強風豪雨 桃園路樹倒塌釀車禍

▲烟花颱風在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，桃園區四維街路樹倒塌，壓壞2輛轎車，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中度颱風烟花在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，桃園市桃園區四維街22日凌晨一棵路樹倒塌橫躺路當中，還壓壞路旁2輛轎車，員警據報緊急封鎖現場，並請清潔隊人員幫忙移樹，趕在天亮前完成清理；龍潭區中豐路高平段與龍新路因土石崩落還造成路樹倒塌，一度釀成車禍，警方據報後會同居民緊急將路樹鋸斷清除，並緊急清理落石土方，還好未釀成重大意外，目前該路段仍持續管制中。

▲桃園區四維街22日清晨因路樹倒塌，壓壞2輛轎車，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福所22日凌晨約5時許接獲報案，四維街有路樹倒塌，堵塞交通且壓壞住戶車輛，員警趕抵現場發現，路樹體積巨大還占據人行道與路面，2輛轎車也遭路樹壓壞。員警立即封鎖現場交通管制，通報桃園區公所清潔隊到場協助清理，將路樹鋸斷移除，經過約2小時清運處理，趕在上班前完成移除，恢復四維街交通順暢。

▲「煙花」颱風在台灣東部外海持續逼近中，外圍環流帶來強風豪雨，龍潭區龍新路凌晨因土石崩塌與路樹倒塌，警方協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市龍潭區22日凌晨3時許，龍潭區中豐路高平段、龍新路等路段，因大雨強風導致土石崩落，路旁路樹傾斜斷裂橫倒路面，造成路段交通中斷，一度造成路過車輛疑似視線不明發生擦撞車禍，還好並未釀成嚴重傷害，僅造成車輛輕微損壞。龍潭警分局高平派出所接獲報案，警員陳鵬翔與蔡孟霖2人趕赴現場，因颱風來襲前強大豪雨，員警考量深夜視線不佳，立即封鎖龍新路進行交通管制避免行人車輛誤闖造成危險。

▲龍潭區龍新路凌晨因強風豪雨造成土石崩塌與路樹倒塌，警方管制交通並協助清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，中豐路高平段因土石坍方與路樹倒塌，警方考量該路段為桃園通往新竹縣關西與新埔鎮主要道路，道路車流量較大，員警在現場擺設交通錐警戒與交通管制，警員陳鵬翔向居民商借電動鏈鋸，會同居民一起鋸斷路樹樹幹，慢慢合力搬運清理路面橫倒樹幹與散落路面土石，在清晨時分完成路面清理。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，颱風期間應加強防範災害發生，針對轄區內如有各類災情發生，除通報主管單位外，在安全情況下，應全力協助救災，龍潭警方為防制災影響民眾交通安全，對於土石崩塌與路樹倒塌現場，員警冒雨協助排除道路障礙，以維護居民與行車安全。

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