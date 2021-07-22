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港蘋前4高層遭拒保收押　被控違反「港區國安法」9／30再審

▲港蘋前4高層遭拒保收押。（圖／香港01）

▲香港蘋果日報前副社長陳沛敏。（圖／香港01）

文／香港01

前《蘋果日報》４名高層編採人員，包括前執行總編輯林文宗及副社長陳沛敏等，被指違反《港區國安法》，被控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，他們昨（21）日晚經通宵扣查後，今（22）日由警方國安處人員押送至西九龍法院提堂。

▲港蘋前4高層遭拒保收押。（圖／香港01）

▲港蘋前4高層遭西九龍法院拒保收押。（圖／香港01）

控罪指他們與壹傳媒創辦人黎智英等，串謀請求境外組織制裁中國及香港。控方反對被告保釋，並要求案件押後至9月30日再提訊，全部被告被拒保釋。

四名被告包括，楊清奇（前主筆、署名「李平」）、陳沛敏（女，前副社長）、馮偉光（前英文版執總）及林文宗（前執行總編輯）。他們被控於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方要案件押後，因有大批電子器材有待化驗，包括電腦、伺服器及電話等，另有25箱文件及近1千個項目，並需檢驗部份個人及機構財務資料。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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