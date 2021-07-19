她染疫後「坦白接觸史」被趕出家門！致10親戚隔離　父怒斷絕關係

▲香港疫情反覆。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎疫情反彈多次！最近香港一名網友在討論區PO文稱，女性朋友過去曾經「中招」染疫，其後如實告知衞生署自己曾接觸的人，結果10名家人親戚被送往檢疫中心，間接導致表姐被解僱、嫂子險些小產，最後友人康復回家，才得知父親怪責她當初「太坦白」，影響親戚生活，甚至要她在一周內搬走。

據《香港01》報導，網友在香港討論區以「一場疫情被屋企怪責太坦白斷六親」為題發文稱，自己一名相識20年的女性朋友，早前曾感染新冠肺炎，由於她確診前曾與多名親友吃飯，她如實向衞生署提及此事。

結果，父親、兄嫂和姑媽等10人列為密切接觸者，都要入住檢疫中心，「這件事搞到表姐被人炒了，懷孕的大嫂差點小產……。」

直至發文網友的朋友康復後，才得知父親一直都怪責她「太坦白跟衛生署提報見過的人」，甚至最後被趕出家門，甚至限期一星期內必須搬走。網友感嘆朋友的遭遇，「真的很慘，確診隨時連命都沒有……，大難當頭真的各自飛嗎？」。

不少網友看過貼文狠批父親太無情，認為錯不在朋友，「坦白沒錯，如果到時真的發生什麼事，到頭來都怪你朋友」、「做父親不是應該教兒女不要講大話嗎？他家反而怪女兒說真話？」、「有這樣的家人，斷就斷囉」、「明顯爸爸問題啦，頭腦簡單」。