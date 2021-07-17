美國制裁7名中聯辦官員　陸外交部：廢紙一張「我們奉陪到底！」

▲香港七一升旗典禮。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國政府16日對香港發出「商業警告」，指「港版國安法」令美國企業在港的營運陷入風險，同時也宣布制裁7名香港中聯辦官員。對此，大陸外交部17日晚間表示，美方所謂制裁充其量只是廢紙一張，通過制裁向中方施壓更是癡心妄想，「過去幾年，中方針對美方所謂極限施壓進行了堅決鬥爭和有力反制，如果美方執意沿用這套伎倆，我們將奉陪到底。」

大陸外交部指出，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

大陸外交部提到，中方始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，國安法實施以來，香港社會秩序恢復，法治原則彰顯，發展重回正軌，香港居民依法享有各項權利自由，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，「不久前國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港國際金融中心地位。」

大陸外交部表示，近日媒體報導在港美國企業普遍反對美政府發出所謂「商業警告」，美方罔顧事實，無視商界呼聲，企圖用所謂「商業警告」唱衰香港、恐嚇在港外國投資者，再次暴露了美方破壞香港繁榮穩定、干涉中國內政、阻撓中國發展的險惡用心，「美方的卑劣圖謀絕不會得逞，香港的明天一定會更好。」

對於美國宣布制裁7名香港中聯辦官員，大陸外交部強調，美方所謂制裁充其量只是廢紙一張，通過制裁向中方施壓更是癡心妄想，「過去幾年，中方針對美方所謂極限施壓進行了堅決鬥爭和有力反制，如果美方執意沿用這套伎倆，我們將奉陪到底。」

大陸外交部還說，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力企圖干涉香港事務，都將是蚍蜉撼大樹自不量力，「中方敦促美方立即停止插手香港事務、干涉中國內政，中方將依法採取一切必要措施捍衛自身主權安全發展利益。」