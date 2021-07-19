英國BNO特許入境將到期！港人最後關頭離境　機場現排隊人潮

▲英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

英國政府之前宣布更新「英國海外國民」(BNO) 簽證指引，其中使用「特許入境許可」(LOTR) 入境英國的期限在7月19日到期。因此，近一星期以來，香港每天都有不少人搭機離開到英國。

綜合港媒《明報》《香港01》報導，香港7月18日下午有三個航班飛往倫敦，但早上10時30分就有大批民眾排隊辦理登機手續，目測有超過500人，當中包括送機的親友。

報道也稱，離境大堂前全是合照人群，有不少人送別親友時不禁哭泣。

一名冼姓女士說，她一家五口早已申請BNO簽證，但不知何時獲批，「已經在英國買房了。」她進一步表示，自己在香港土生土長，實在不舍得離開，但看到目前香港的局勢，於是下定決心離開。

▲大陸外交部已宣布不再承認BNO護照。（圖／路透）

英國在去年《香港國安法》生效後，宣布為持BNO護照的港人提供移民入籍途徑，今年1月31日起可開始申請，隨後，又批准未獲取簽證的人士以LOTR形式入境，居留期限為6個月，期間可以隨時申請簽證和等候獲批。

根據英國最新指引，港人於7月19日晚上11時59分前，可以LOTR形式入境。其後若想移居英國，須先獲批BNO簽證，否則將不准入境。