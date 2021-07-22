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「烟花」外圍環流逼近菜價行情看漲　農民冒雨搶收

▲西螺果菜市場預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺果菜市場預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局發布「烟花」中度颱風海上警報，受到颱風外圍環流影響，雲林縣凌晨大雨滂沱、雷聲轟隆，農民怕葉菜被雨打爛損害，清晨冒雨到田間加緊採收；西螺果菜交易市場因颱風來襲，預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢，每公斤總平均價35元。

受到中度颱風「烟花」外圍環流影響，雲林縣沿海地區下起雷雨，部分地勢較低的路面，因雨水排水不易出現積水情況，雨勢上午稍歇，積水很快退去，雲林縣消防局表示，還未有任何災情傳出。

▲西螺果菜市場預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣凌晨大雨滂沱、雷聲轟隆，農民怕葉菜被雨打爛損害，清晨冒雨到田間加緊採收。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣蔬菜產區農民怕即將收成的蔬菜，受到大雨損害葉面，紛紛冒雨踩著泥濘下到田間搶收；農民表示，產區受颱風外流影響雨勢滂沱，不採收的話，怕會被雨打爛損失更多，只能增加人力加快速度，採收多少算多少了。種植香菜的廖姓農婦說，香菜梗比一般葉菜低，低窪浸水容易腐爛，加上可以採收，趁雨勢不大，趕緊採收上市。

▲西螺果菜市場預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農民表示，產區受颱風外流影響雨勢滂沱，不採收的話，怕會被雨打爛損失更多。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜交易市場指出，短期葉菜類：小白菜、莧菜、空心菜、茴香、小芥菜、青江白菜、油菜、格藍菜、蚵仔白等，由於颱風逐漸逼近，消費者受預期漲價心理影響，承銷商採購量增，買氣提升，價格上漲，總交易量337公噸，總平均價每公斤26元漲至28.6元，漲幅10%。

瓜果類絲瓜、胡瓜、梨仔蒲、苦瓜、菜豆、玉米，由於連日氣候陰晴不定，導致蔬菜生長及管理作業不順，到貨量減縮，敏豆、甜椒受山區降雨影響，供貨量減縮，承銷需求殷切，價格上漲，總平均價每公斤43.7 元漲至47.9 元，漲幅9.6 %。

▲西螺果菜市場預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲香菜梗比一般葉菜低，低窪浸水容易腐爛、不耐放。（圖／農民提供）

▲西螺果菜市場預期上漲心理因素影響，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢，蔬菜交易行情普呈漲勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺果菜交易市場指出，短期葉菜類由於颱風逐漸逼近，消費者受預期漲價心理影響，承銷商採購量增，買氣提升。（圖／記者蔡佩旻攝）


 


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