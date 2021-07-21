水灌地鐵致12死！他背「暈倒」乘客逃命：走了一會發現已去世

記者鄭思楠／綜合報導

河南遭遇罕見暴雨天氣襲擊，多地降雨量突破歷史紀錄，降雨強度甚至達到千年一遇。在省會鄭州，暴雨導致地鐵站嚴重水浸，大量乘客被困車廂內。據鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」消息，地鐵浸水目前至少造成12人死亡、5人受傷。

更多事發時的細節陸續曝光，據《南方人物周刊》報導指，34歲的何夕（化名）描述，事發時他的妻子也困在列車上，他試圖親自去救妻子，走了一個多小時才到達沙口路地鐵站，「我是一路哭著去找她的。」

在電話裡，何夕的妻子告訴他，氧氣越來越少了，有些支撐不住了。何夕抵達地鐵站後，快走到車頭時，何夕發現，「救援人員太少了，警察也在背人，看到幾個人拉一個，他們拉不動，我就把人背了起來。」

何夕稱，一開始以為背著的人是缺氧暈倒了，他走了一會才發現，其實那人已經去世。他隨後聽到一個熟悉的聲音，轉頭一看，發現是妻子。兩人最後均無恙，何夕說，「我只能算是我妻子的英雄。」

何夕指，和他妻子一樣，這些乘客都被困在車廂裡近3個小時，「從18點一直困到21點多才出來，由於嚴重缺氧，大多數人都嘔吐，頭疼，還有暈倒到水裡，窒息，裡面非常慘。」

▲暴雨導致地鐵站嚴重水浸。（圖／翻攝微博）

此外，地鐵被困者張姓女士也表示，地鐵剛走了一站，車廂里就開始有水滲進來。她說，「大家獲救時，先讓男生抬著暈倒的人走，然後讓小孩和老人先走，大家都很自覺。」

親歷者回憶，「有生以來第一次離死亡那麼近，我真的害怕了，最恐怖的不是水，而是車廂里的空氣越來越少，好多人都出現了呼吸困難的癥狀。車廂內到處可以聽見互相安慰的聲音，每個人都喊著讓暈倒的人先走，每個人都在幫扶自己身邊暈倒的人，所有的男生說女生先走，即使是情侶都放開了彼此的手，讓女生先走。」





▲水位沒成人胸口。（圖／翻攝自推特）

鄭州官方指，鄭州市自上周六（17日）以來，連續出現罕見特大暴雨，造成地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重積水。周二（20日）晚上6時許，積水衝垮擋水牆進入地鐵線路區間，造成5號線列車在海灘寺街站及沙口路站隧道停運。

事件發生後，當局啟動緊急回應機制，組織力量疏散被困地鐵車廂人員。最終合共疏散500多人，其中12人送院搶救無效身亡，另有5人受傷。