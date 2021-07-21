台星為河南捐款「名單曝光」！張庭林瑞陽豪捐2千萬　彭于晏440萬

▲台星為河南水災捐款。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南遭遇重大雨災，降雨仍在持續！7月21日凌晨，鄭州市紅十字會、河南省慈善總會也先後公布接收社會抗洪救災捐贈方式，號召愛心企業、愛心人士積極為鄭州市抗洪救災捐款捐物。社會各界紛紛響應，藝人紛紛捐款，支持河南抗洪救災。到發稿為止，捐款最多的台星是張庭與林瑞陽夫妻，2人合捐了500萬元人民幣（約新台幣2200萬元）。

在兩岸婚姻方面，比如楊丞琳、趙又廷、吳奇隆等藝人，則以夫妻捐款的方式表達心意。楊丞琳所屬「樹與天空」和老公李榮浩工作室聯名捐出100萬元人民幣（約新台幣433萬元）；趙又廷和高圓圓、吳奇隆和劉詩詩也都捐出100萬元人民幣（約新台幣433萬元）。

▲張庭發文。（圖／翻攝自微博）

此外，彭于晏也捐出100萬元人民幣（約新台幣433萬元），而王大陸則捐出30萬人民幣（約新台幣130萬元）。

據陸媒報導，大陸藝人包括，岳雲鵬、肖戰、鄧超孫儷夫婦、張傑謝娜夫婦、楊冪、趙麗穎、張哲瀚、譚松韻、張雨綺等捐款100萬元（人民幣，下同）；黃子韜捐款300萬元；李易峰捐款150萬元；黃曉明向鄭州地區捐贈20萬瓶裝飲用純淨水和1萬瓶消殺用品。

▲范冰冰捐款50萬元。（圖／翻攝自微博）

此外，還有汪蘇瀧、李若彤、毛不易、李雪琴、范冰冰、高曉松、楊紫、趙露思、萬茜、宋妍霏等藝人紛紛捐款，支援災區。

對此，鄭州紅十字會方面表示，之後會及時對捐贈款物進行公示，並且邀請紀委、審計等相關部門進行監督審計，保證使用好每一分資金。

▼黃子韜捐款300萬元。（圖／翻攝自微博）