百萬人受災！河南洪患25死7失聯　官方記者會前先默哀

記者陳政錄／綜合報導

面對特大暴雨造成的嚴峻洪災，大陸河南省21日下午召開「防汛應急新聞發布會」，由省政府說明洪災救援最新情況。據發布會通報，目前災害在全省已造成25死7失聯，在發佈會開始前，主持人先要求全場起立默哀，與會者約低頭默哀數秒後才坐下開始。

據發布會通報，截至目前，此次河南省暴雨已經造成25人死亡7人失聯，緊急轉移16萬餘人。同時，河南全省共89個縣（市、區）560個鄉鎮124萬0737人受災。

▲7月21日，河南省政府新聞辦召開「河南省防汛應急」新聞發布會，發布河南省汛情救災情況，並就公眾關注問題回答記者提問，會前全員低頭默哀。（圖／取自新華社直播訊號）

7月17日以來，河南多地出現持續性強降水天氣，多地出現暴雨、大暴雨，部分地區出現特大暴雨。其中，鄭州出現罕見持續強降水天氣過程，3天降下接近全年平均雨量，其中地鐵5號線淹水事故，造成12人死亡5傷，鞏義土石流，造成4死，2個鎮區被淹。

對於廣受關注，可能引發潰堤風險的鄭州市中原區常莊水庫，河南應急管理廳副廳長徐忠指稱，目前常莊水庫20日19時最高水位131.31公尺，接近設計水位。 21日14時點，水位128.06公尺，水庫水位正在平穩回落。

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▼大陸河南暴雨成災。（圖／CFP）