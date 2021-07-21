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暴雨「救援隊也失聯」　河南人互助自救！游泳救童、電影院收留千人

記者蔡紹堅／綜合報導

河南20日遭暴雨侵襲，洪水造成大量災情，救援隊也傳出有人員失聯，民眾於是展開互助自救。鄭州一名小孩與大人就因為逃脫不及，被困在即將滅頂的汽車內，幸好，附近有一群年輕人聽見了求救聲，立即跳下水朝著汽車游去，砸破天窗救出兩人。

目擊者表示，大雨發生之後，積水上升得非常快，20分鐘就把從汽車的車輪處淹到車頂，有一個大人、一個小還來不及出來，在水中求救，「幸好附近有一群年輕人聽見了求救，馬上跳下水往汽車游去，砸破了天窗，成功把兩人給救了出來。」

▼一群年輕人游泳過去擊破天窗，救出受困車內的兩人。（圖／翻攝微博）

▲▼暴雨「救援隊也失聯」　河南人互助自救！游泳救童、電影院收留千人。（圖／翻攝微博）

大水導致交通停擺，許多民眾全身都淋溼，卻回不了家。鄭州一間好心的電影院於是開放了所有影廳，收留了千人在此過夜，還提供免費的熱水。電影的負責人表示，他只是做了應該做的事情，「看到大家在地鐵站無助的眼神，凍得發抖，不忍心，所以我們就做了。」

此外，救援人員也遭遇了困境，鞏義市一個救援隊的負責人表示，他們隊伍共有5個人，其中3個人都失聯了，但受傷的人很多，還是要繼續進行救援，「有窯洞倒塌壓住很多人，有的地方還有泥石流，現在還有一個列車停了兩天，我們的救援車過不去，還在想辦法。」

根據河南省官方通報，截至21日下午，暴雨已經造成25人遇難身亡、7人失聯。

▼一間電影院收留了上千人。（圖／翻攝微博）

▲▼暴雨「救援隊也失聯」　河南人互助自救！游泳救童、電影院收留千人。（圖／翻攝微博）

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