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烟花颱風來襲！基隆廟口加速清淤　工地防颱備戰

▲烟花颱風來襲！林右昌視察廟口清淤作業 基隆嶼延後兩日登島。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲烟花颱風來襲！林右昌視察廟口清淤作業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

烟花颱風來勢洶洶！預計可能在台灣北部帶來明顯風雨，基隆市長林右昌21日上午召開應變會議，指示各單位做好防颱準備，隨後前往廟口視察排水溝清淤作業，另考量旅客安全，基隆嶼延後到26日開放登島。

基隆市災害防救辦公室指出，烟花颱風是今年第一個侵襲本市的颱風，未來兩天將為本市帶來明顯風雨，22、23日可能帶來100至250及150至300毫米的日降雨量，沿海陣風可達13級風。氣象局預計於本日發布海上颱風警報，並將本市沿海列為警戒區域。

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▲烟花颱風來襲！林右昌視察廟口清淤作業 基隆嶼延後兩日登島。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌前往仁三路及愛三路視察環保局清潔隊的排水溝清淤作業。

在聽取各單位的報告之後，林右昌特別指出，目前本市各區有不少工地正在施工中，包括城際轉運站、地標豎梯、和平島考古遺址、大沙灣園區以及停工中的棄土場等，要求各單位要督促施工廠商加強防颱準備作業。

此外，觀光及城市行銷處處長曾姿雯在會中報告指出，本市基隆嶼原訂24日開放登島，24、25日兩天已有不少民眾預約，但有鑑於颱風前後期間海象不佳，為了旅客的安全起見，建議24、25日取消開放，林右昌也裁示等到26日再開放民眾搭船登島。

林右昌除指示各單位做好防颱準備，在會後也隨即由環保局長賴煥紘陪同，前往仁三路及愛三路視察環保局清潔隊的排水溝清淤作業，除了仔細詢問清淤工作的細節，也特別感謝清潔隊員們的努力，讓當地的排水溝都能夠保持暢通，避免在颱風來襲時發生積淹水現象。

▲烟花颱風來襲！林右昌視察廟口清淤作業 基隆嶼延後兩日登島。（圖／記者郭世賢翻攝）

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