烟花颱風逼近台灣！農委會喊話農民：葉菜類、木瓜和葡萄快採收

▲農糧署表示，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，要特別注意。（圖／農糧署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

依據中央氣象局報導，中度颱風烟花週四（22日）起逐漸接近台灣東北部近海及陸地，對台灣鄰近海域及陸地將構成威脅。農委會呼籲農漁民要趕快著手進行防災、減災整備工作，尤其，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已屆收穫期應儘速採收，以減少損失。

農委會提到，受颱風外圍環流影響，22至24日中部以北、東北部及南部山區有豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區亦有局部較大雨勢發生之機會。蔬菜生產方面：青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

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▲農糧署籲請農友加強防範措施。（圖／農糧署提供）



果樹生產方面，農委會表示，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，如香蕉、木瓜、番石榴、龍眼、紅龍果、葡萄、梨，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求，秩序供貨。漁業部分，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。

另外，水土保持方面，農委會強調，相關單位將持續關注氣象資訊，監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，如有實施緊急水土保持處理之需要時，請洽該會水土保持局協助（土石流災情通報免付費電話：0800-246246）。