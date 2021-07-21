烟花「改往北走」估今晚發海警！專家示警：沒登陸也會有暴雨

▲北台灣今日起受到颱風外圍環流影響有雨。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花持續往台灣靠近，中央氣象局預計今晚發布海上警報、明日下半天發布陸上警報，若有發布陸警，整個北台灣都會在警戒範圍內。不過受到太平洋高壓減弱影響，烟花路徑往北修正，登陸機會降低，不過氣象專家提醒，無論有沒有登陸，對北台灣影響仍是相當巨大。

今日白天受到颱風外圍環流影響，北部已有局部降雨，中南部也出現零星雨勢，花東地區則是白天多雲到晴、午後有陣雨，今晚以後環流影響將越來越明顯，北部降雨會更為持續，預計明日北部、東北部降雨更明顯，中南部降雨地區也會擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲颱風路徑再往北修正，登陸機會減少。（圖／日本氣象廳）

到了周五、六降雨時間拉長，北台灣雨勢、風力都將最明顯，中部以北、宜蘭地區有大雨或豪雨，北部山區可能有局部豪雨，每日降雨量達200毫米，而颱風路徑也會影響雨量預估，預計今晚發布海警、明日下半天發布陸警，陸警範圍將涵蓋整個北台灣，包括北部、東北部，都是陸警可能發布地區。

▲▼颱風受到多樣因素影響，路徑仍有變動空間。（圖／臉書）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，烟花路徑又北修，登陸可能性降低，周五、六最接近台灣，不過「颱風有沒有登陸」並不是重點，屆時「北風、西北風灌下來」，雪山山脈沿線、大屯山區周邊都會有劇烈雨勢。

氣象專家彭啟明表示，烟花預測變動幅度大，目前已有收斂的趨勢。氣象專家賈新興則指出，烟花在宮古島附近滯留，環境的引導氣流不明顯，目前烟花正等待明顯的導引力量，因此仍需特別注意颱風動態。