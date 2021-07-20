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社會 社會焦點 保障人權

快篩試劑首爆造假！流竄醫院藥局　代工廠仿冒私賣撈200萬

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內才剛開放快篩試劑販售，但是現在卻傳出有偽造的快篩試劑流入市面，高雄地檢署接獲檢舉，查獲桃園鼎群公司從去年開始，就接受藥商三鈺科技委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，結果鼎群公司竟利用近日本土疫情爆發期間，假冒合格產品低價賣給醫院、藥局，不法獲利約200萬元。

近日疫情嚴峻，快篩試劑為快速辨別是否確診之防疫物品，但是高雄地檢署接獲有偽快篩試劑流入市面之情資，經過專業小組調查發現，查出鼎群公司原本從2020年起，接受藥商三鈺公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但沒想到鼎群公司竟利用近日本土疫情爆發，國內民眾對快篩試劑迫切需求，在今年5月開始，未經衛生福利部核准，違反雙方產品銷售代理合約，冒用三鈺公司名義生產快篩試劑的配件「裂解液」，並私自截留部分快篩試劑產品，假冒為合法核准之快篩試劑組合，以快篩試劑單劑189元不等、配件包每包300元不等，對外販售流入不特定公司行號、醫院及藥局。

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組在14日認為事證蒐集齊全，向法院聲請搜索票，前往在鼎群公司工廠查配件包成品137包，每包裡頭內有2瓶裂解液、快篩試劑8萬多劑。目前初估不法所得達200萬元以上。高雄地檢署檢察官認為這起案件違反醫療器材管理法第61條擅用或冒用本人或他人合法醫療器材之名稱、說明書或標籤者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二千萬元以下罰金。
 

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