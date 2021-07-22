超胸越南妹開個工微解封　迎客喊「全套2500」下秒慘了

▲屏東警分局民和派出所員警查獲越南籍女子利用「一樓一鳳」工作室從事人與人連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍女子涉嫌經營一樓一鳳工作室，從事人與人連結，屏東警分局獲報佯裝嫖客查訪，她以為有生意上門，主動開門並表示全套2500元，警方表示身分，在房間起出保險套等物，查出她逾期，依違反社會秩序維護法送辦，並移送移民署專勤隊處置。

疫情趨緩和，中央流行疫情指揮中心亦宣告多項有條件開放場所，惟養生美容館或電子遊藝場仍不再開放之行列。屏東警分局全力查緝不法。

7月20日晚上20時30分民和派出所員警經多方查訪，發現一處疑似經營色情個人工作室，便喬裝嫖客前往該處，越南籍黃姓女子(25歲)見便衣警上門，不疑有他便主動告知服務內容為「人與人的連結」，全套2500元，員警當場表明身分，現場查扣性交易物品等證物，且垃圾桶內有使用過之保險套，黃氏嫌坦承稍早已與另名尋芳客完成性交易，全案依違反社會秩序維護法裁處。警方另查出她於2020年自越南來台觀光逾期居留，依規定移送移民署專勤隊處置。

分局長劉清俊呼籲，疫情微解封期間仍應遵守各項防疫規定，切勿以身試法，屏警將持續秉持局長李文章指示，加強查緝不法色情應召業者，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。

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