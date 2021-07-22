松山Citylink無印良品確診店員　最後到班時間曝光

▲CITYLINK松山店無印良品員工確診，賣場停業消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／綜合報導

松山Citylink賣場今（7／22）停業消毒，北市衛生局證實，該賣場3樓無印良品員工確診，所以3樓區域停業3天消毒。業者表示，該無印店員7／20收到被匡列簡訊，因所居住地點為桃園，通報後由防疫計程車載至桃園做PCR檢測，7／21接獲確診通知便未進賣場上班，賣場當天下午5點多接獲衛生局通知，6點便提前打烊準備清消，目前正在造冊提供市府要讓員工進行快篩。

台灣疫情確診數趨緩，繼微解封之後，又傳7／26後官方將緩步調降，將防疫降成「加強二級」，但近日百貨商場、影城卻接連爆出員工確診，包括京站威秀驗票員、林口三井櫃姐，今北市衛生局又證實松山Citylink無印良品員工也染疫。

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故Citylink松山店昨晚宣布，7／22日賣場1至2樓停業1日，3樓則是停業到7／24，停業期間將進行內部清消。業者表示，該確診員工7／20接獲匡列簡訊，並於下午5點離開前往快篩後，就未進賣場上班，商場7／21下午5點多接獲衛生局通知，便於6點提前結束營業，今也停業一天消毒，目前正在造冊提供員工名單給衛生局，預計最快今下午就會進行快篩。

台灣無印良品僅回覆，相關回應以商場公布為主，並表示平時除了遵照商場規範外，門市每日都安排夥伴量體溫，確認健康狀況。每兩小時也會安排手部清潔和賣場消毒。



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